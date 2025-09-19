Головна Думки вголос Інна Совсун
search button user button menu button
Інна Совсун Народна депутатка України

Мир прийде тоді, коли...

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Про мир лише через силу та нове покоління українців
фото: depositphotos.com

Як має змінитися Україна, щоб встановився мир?

Я проходила повз Мистецький Арсенал і побачила, як звідти виходять люди у розкішних вбраннях. Fashion Week закінчився чи що Загуглила. Виявилося, це гості П'ятого Саміту перших леді та джентльменів.

І у мене дуже змішані почуття з цього приводу. Чи не забагато останнім часом у нас стало лакшері подій, всіляких форумів з відбудови в п'ятизіркових готелях? Взагалі від слова «відбудова» на тлі евакуації 18 населених пунктів Дніпропетровщини у мене смикається око.

Так, ми маємо налагоджувати діалог із партнерами, створювати майданчики, щоб просити зброю та кошти на найнеобхідніше. Наприклад, зарплату українським вчителям буквально платять європейські країни зі своїх кишень. В українському бюджеті на це немає грошей.

Але чи правильний сигнал світу ми посилаємо величезною сценою, підсвіченою софітами, дизайнерськими сукнями, виступами зірок та струнного оркестру? Як виглядають просеко та канапки з ікрою в країні, де волонтери котрий тиждень не можуть закрити збір на FPV, а ремонт корчів військовими з власних бойових виплат – чомусь вважається нормальною практикою?

Тема цьогорічного Саміту перших леді та джентльменів – освіта. І от з цієї нагоди провели «спеціальне міжнародне дослідження» серед дітей 15-17 років: «Освіта як інструмент формування особистої стійкості, соціального капіталу країни та культури миру».

Я спочатку зраділа. Українській освіті катастрофічно бракує великих даних. Може, нарешті дослідили, наскільки дистанційка погіршила навчальні результати? Які труднощі доступу до освіти мають діти, що переїхали через обстріли й наступ росіян? Як підтримати родини військових, яким складніше навчатися, ніж одноліткам? Або ж скільки чоловіків віком 25-60 років раптом влаштувалися працювати вчителями за останні три з половиною роки?

Але виявилося, у фокусі дослідження геть інші питання, зокрема: «На вашу думку, що може сприяти формуванню культури миру серед учнів? Топ-5». І от на другому місці відповідь: «Навчання мирному вирішенню конфліктів» (37%). Навчання мирному вирішенню конфліктів українських дітей. Шчо?!

Від наступного питання – стало гірше: «Як зазвичай представляли війни у вашій школі?». І серед нормальних варіантів відповідей є й такий: «Представляючи різні точки зору на війну, а не тільки думку однієї країни» (31%).

Ну, якщо ми говоримо про Війну Червоної та Білої троянд XV століття на уроках історії – то, мабуть, окей провести опитування з таким формулюванням питання. Але якщо учням з США, Австрії, Чехії переказуватимуть pociйський погляд на нашу війну, – ми з цим окей? На жаль, такою лишається оптика заходу, якому мир дістався у спадок, але ж саміт відбувається в Україні. Нікому з усіх організаторів нічого не різануло?

В опитуванні бере участь наша країна, проти якої pociяни 24/7 вигадують гібридні операції, щоб приховати свої вoєннi злoчини, підважити нашу суб'єктність та поставити під сумнів саме виживання України і кожного та кожної нас персонально. Ми хочемо обговорити різні погляди на це, закушуючи тістечками? Хочемо влаштувати саміт, щоб подискутувати, як українцям сформувати культуру миру зсередини? Тобто як має змінитися Україна, щоб встановився мир?

Давайте тепер замість уроків Захисту України, де дітей навчають стріляти, управляти дронами, накладати турнікети та протидіяти pociйським ІПСО, – проводити «уроки миру»...Може, якісь канапки несвіжі були?

Мир встановиться не тоді, коли ми виховуємо нове покоління голубів миру, а коли станемо cмepтeльно небезпечними яструбами, на яких ніхто й ніколи не наважиться напасти, – бо відгребе так, що більше не підніметься. І це мають розуміти навіть леді й джентльмени.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: саміт освіта навчання Україна війна діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська армія завдала болючого удару по російській стратегічній авіації
Ось хто посилює переговорну позицію України
5 вересня, 16:31
Оперативне командування моніторить поточну ситуацію
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні
3 вересня, 06:42
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні
1 вересня, 12:21
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі агресор
28 серпня, 22:15
Міністр закордонних справ Анатолій Зленка у 1990-1994 і в 2000-2003 роках
Як Україна втрачала ядерну зброю. Деталі закритого засідання Верховної Ради 3 червня 1993 року Авторська стаття
20 серпня, 21:00
Мінськ може прийняти зустріч, але не хоче
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
19 серпня, 21:47
У гонках на льоду Глазов виступав у період із 2017 по 2023 рік
ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика
17 вересня, 10:12
Один з дронів РФ у Польщі
Історик про БпЛА у Польщі: Путін використовує слабкості НАТО
15 вересня, 14:30
Голова ВР наголосив, що європейська інтеграція – це стратегічний вибір для України
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук
14 вересня, 12:34

Інна Совсун

Мир прийде тоді, коли...
Мир прийде тоді, коли...
Команда Трампа визнає: мирна угода з Росією стає все примарнішою
Команда Трампа визнає: мирна угода з Росією стає все примарнішою
Уряд забронював 100% цивільних медиків. Чи мудре це рішення?
Уряд забронював 100% цивільних медиків. Чи мудре це рішення?
Хто справді вирішує долю війни?
Хто справді вирішує долю війни?
Мобілізація та демобілізація. Чи буде справедливість?
Мобілізація та демобілізація. Чи буде справедливість?
Українці продовжують донатити на pociйську армію. Як це виправити?
Українці продовжують донатити на pociйську армію. Як це виправити?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
290K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
116K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 вересня 2025
5159
Пес Міша, якого не пускали у метро: що зараз із твариною та чому не заспокоюються соцмережі
3747
Під час демонтажу паркувальних бар'єрів комунальникам спробували завадити... «жабки»
2894
Росія готова піти на компроміси для завершення війни – Лавров
2552
Прокуратура вимагає від Кличка прибрати гнилі апельсини біля ринку «Троєщина»

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua