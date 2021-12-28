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    Думки вголос

    Хто нашкодив Україні більше – «Свати» чи Netflix?

    • Інна Совсун

      Народний депутат

    •  glavcom.ua
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    В другому сезоні серіалу Netflix &laquo;Емелі в Парижі&raquo;, однією з героїнь зробили українку на ім'я Петра - Хто нашкодив Україні більше – «Свати» чи Netflix?
    В другому сезоні серіалу Netflix «Емелі в Парижі», однією з героїнь зробили українку на ім'я Петра
    скріншот з серіалу

    Міністр культури погрожує подати до суду на американську компанію

    Подивилась ту саму серію «Emily in Paris», в якій українка з нетиповим іменем Петра вкрала одяг з магазину, а потім чистою (до слова) українською сказала, що не буде його повертати, бо її депортують.

    Вже тиждень фейсбук обурюється через таке зображення українки. Цілий міністр культури України Олександр Ткаченко погрожує подати до суду на Netflix.

    Кілька людей питали мене, чи буду я реагувати на ситуацію – як народна депутатка.

    Одразу скажу: звертатися до Netflix я не буду. Мені неприємний такий образ українки, однак заборона його використання – це вже на межі цензурування художнього твору. Дуже небезпечно і не варто навіть намагатися. Ми це проходили.

    Міністру культури я б рекомендувала глянути серіал «Свати» виробництва студії «Квартал-95» і оцінити, якими там зображують українців. А ще краще – перейнятися своїми прямими обов'язками та – наприклад – розв'язати проблеми з Українським культурним фондом.

    Бо після зміни керівництва у ньому – все геть сумно. Ну і працювати над тим, аби підтримувати якісний український продукт і в Україні, і за її межами. Щоб про Україну знали не як про країну дешевих серіалів (і це я не про «Emily in Paris»).

    P. S. Щоб два пости не писати: роботу Міносвіти варто оцінювати за результатами (чи їхньою відсутністю), а не одягом помічниць заступника міністра.

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    Джерело: блог Інни Совсун

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: українці серіал Олександр Ткаченко Netflix
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    Хто нашкодив Україні більше – «Свати» чи Netflix?