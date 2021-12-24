Netflix знову опинився у центрі скандалу. Тепер через образ українки-злодюжки

Мінкульт обіцяє звернутися до компанії з офіційним листом

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що вважає неприйнятним те, як зобразили українку в серіалі Netflix «Емілі у Парижі», і надішле компанії офіційне звернення. У серіалі киянку показують малоосвіченою злодійкою. Про це він написав у своєму Telegram.

Міністр сказав, що сам раніше переглядав перший сезон цього розважального серіалу і вважає його досить непоганим, але зараз має зауваження.

«В «Емілі у Парижі» маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримати все безкоштовно, бояться депортації? Так не має бути», — пише урядовець.

Він зазначив, що Netflix добре знайомий з Україною, бо більшість вулиць Парижа у фільмі «Останній найманець» знімалися в Києві. Також, за його словами, унаслідок популяризації нашої культури європейці та американці мали чути про наших митців і не тільки.

Продовження «Емілі у Парижі» про пригоди молодої американки у французькій столиці вийшло на Netflix наприкінці грудня.

У четвертій серії другого сезону трапляється епізод з українкою. Так, Емілі приходить на курси французької мови та знайомиться там з дівчиною з Києва, на ім'я Петра. Вона має характерний акцент і специфічний смак до одягу.

Дівчата вирушають разом на прогулянку. За сюжетом, Петра шокує Емілі своєю малоосвіченістю та дикою поведінкою. Згодом українка викрадає одяг з брендового магазину, а на прохання Емілі повернути реагує так: «Ти шо, здуріла, я не можу такого зробити. Мене за це депортують».

Українські користувачі звинуватили творців серіалу в стереотипному зображенні європейок зі східної Європи та приниженні українок.

«Це клішоване зображення європейок зі Східної Європи як стриптизерок і маргіналок. Якщо ви в героїні підкреслюєте національність і єдине, що вона робить в сюжеті, це краде з магазинів, то ви грьобані ідіоти», – пише письменниця, журналістка та активна феміністка Емма Антонюк.

«Це такий дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається у 2021 році, коли є так багато талановитих українців, які впливають на світовий ринок технологій, моди, мистецтва, науки, спорту тощо», – пише бренд-менторка та інфлюенсерка Євгенія Гаврилко.

«І це продукт США. Країни, яка бореться за толерантність, нову етику, труситься над афроамериканцями, де black lives matter! Яке лицемірство і подвійні стандарти», – пише бренд-менеджерка та артдиректорка Анастасія Червоній.

Утім чимало користувачів визнали, що приємно здивовані тим, що Петра в серіалі використовує саме український, а не російський варіант вимови столиці України – Kyiv, а не Kiev.

Крім того, українка в серіалі, коли не намагається говорити ламаною французькою чи англійською, висловлюється літературною українською мовою.

Раніще Netflix свідомо спотворив факти в серіалі «Хід королеви». Грузинська шахістка шукає правди в суді. Нона Гапріндашвілі пішла до суду через те, що їй не сподобалося висловлене в серіалі твердження, що вона ніколи не сідала грати з чоловіками. За її словами, до 1968 року, про який йде мова, вона встигла провести принаймні 59 партій з чоловіками, в тому числі з десятьма гросмейстерами.

Також Гапріндашвілі обурило, що у фільмі її назвали росіянкою, незважаючи на те, що вона грузинка.

«Грузини постраждали від російського панування в складі Радянського Союзу, а потім піддалися залякуванню і вторгненню з боку Росії», – наголошується, зокрема, в позові.

Нона Гапріндашвілі подала позов на $5 млн.