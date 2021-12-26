Скандал навколо «Емілі в Парижі». А як ми показуємо інші нації у своїй культурі?

Я неодноразово про це говорив і говоритиму ще

Мовою оригіналу

Netflix конечно неприятно поступили с образом украинки в «Эмили в Париже» и это откровенно обидный кейс. Мы с ними больше не дружим. Я понимаю все возмущения и я к ним присоединяюсь, но наш контент не намного дальше ведь ушёл. Я неоднократно об этом говорил и буду говорить ещё. Как показываем мы другие национальности в нашей культуре? Вспомните, как мы высмеиваем армян, изображая из фильма в фильм стереотипный образ хачей! Я ни разу не помню, чтоб в украинских фильмах или сериалах были адекватные армяне, хотя это очень культурная и интеллигентная нация. Но наши армянские актеры вынуждены соглашаться на проекты, где их заставляют кривляться и изображать карикатурных дурачков, других ролей им тупо не предлагают. Или вспомнить, как мы поступаем с темнокожими в наших комедиях или юмористических шоу? «Тарас Папуас»? Это вообще адекватно транслировать такое по телевизору, где темнокожего парня на сцене тупо унижают на протяжении всего номера, а люди в зале ржут?

Может мы с уважением показываем украинских женщин, а нетфликс берет и коверкает это? И снова мимо! Очень часто мы в первую очередь и изображаем украинок дешевыми хабалками, которые готовы на все ради богатого мужика, халявы и секса. Как правило, это делается, чтоб главная героиня на фоне выглядела воспитано и интеллигенто, вот прямо как в «Эмили в Париже». Мы сами это транслируем через наше искусство и культуру, а потом удивляемся, почему Netflix не выставляет нас иначе? Давайте мы сначала научимся уважать своих женщин и другие народы, тогда может и в Голливуде начнут. Я не оправдываю сериал «Эмили в Париже», это дерьмо, на которое не стоит тратить время в мире, где столько шедевральных сериалов выходит чуть ли не ежедневно. Но меня просто удивляет, почему мы злимся на Netflix, но нам ок, когда наши кинодеятели делают тоже самое годами, а мы потом их поздравляем с премьерой и пишем хвалебные посты.

Когда я возмутился фильму «Любовь і блогери», где уже по трейлеру видно, какие там украинские женщины, то мне куча людей написали: «Че ты возмущаешься? это комедия! Люди хотят смеяться, ничего в этом плохого нет. И вообще, они сняли без государственных денег». Так вот, «Эмили в Париже» – это комедия, люди хотят смеяться и ее сняли без государственных денег.

Джерело: блог Богдана Панкрухіна

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.