  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Богдан Панкрухін
рус
    Думки вголос

    Скандал навколо «Емілі в Парижі». А як ми показуємо інші нації у своїй культурі?

    Дуже часто ми насамперед і зображаємо українок дешевими хабалками - Скандал навколо «Емілі в Парижі». А як ми показуємо інші нації у своїй культурі?
    Дуже часто ми насамперед і зображаємо українок дешевими хабалками
    Кадр з фільму «Емілі в Парижі»

    Я неодноразово про це говорив і говоритиму ще

    Мовою оригіналу

    Netflix конечно неприятно поступили с образом украинки в «Эмили в Париже» и это откровенно обидный кейс. Мы с ними больше не дружим. Я понимаю все возмущения и я к ним присоединяюсь, но наш контент не намного дальше ведь ушёл. Я неоднократно об этом говорил и буду говорить ещё. Как показываем мы другие национальности в нашей культуре? Вспомните, как мы высмеиваем армян, изображая из фильма в фильм стереотипный образ хачей! Я ни разу не помню, чтоб в украинских фильмах или сериалах были адекватные армяне, хотя это очень культурная и интеллигентная нация. Но наши армянские актеры вынуждены соглашаться на проекты, где их заставляют кривляться и изображать карикатурных дурачков, других ролей им тупо не предлагают. Или вспомнить, как мы поступаем с темнокожими в наших комедиях или юмористических шоу? «Тарас Папуас»? Это вообще адекватно транслировать такое по телевизору, где темнокожего парня на сцене тупо унижают на протяжении всего номера, а люди в зале ржут?

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Скандал навколо «Емілі в Парижі». А як ми показуємо інші нації у своїй культурі?
    Скандал навколо «Емілі в Парижі». А як ми показуємо інші нації у своїй культурі?
    Скандал навколо «Емілі в Парижі». А як ми показуємо інші нації у своїй культурі?

    Может мы с уважением показываем украинских женщин, а нетфликс берет и коверкает это? И снова мимо! Очень часто мы в первую очередь и изображаем украинок дешевыми хабалками, которые готовы на все ради богатого мужика, халявы и секса. Как правило, это делается, чтоб главная героиня на фоне выглядела воспитано и интеллигенто, вот прямо как в «Эмили в Париже». Мы сами это транслируем через наше искусство и культуру, а потом удивляемся, почему Netflix не выставляет нас иначе? Давайте мы сначала научимся уважать своих женщин и другие народы, тогда может и в Голливуде начнут. Я не оправдываю сериал «Эмили в Париже», это дерьмо, на которое не стоит тратить время в мире, где столько шедевральных сериалов выходит чуть ли не ежедневно. Но меня просто удивляет, почему мы злимся на Netflix, но нам ок, когда наши кинодеятели делают тоже самое годами, а мы потом их поздравляем с премьерой и пишем хвалебные посты.

    Когда я возмутился фильму «Любовь і блогери», где уже по трейлеру видно, какие там украинские женщины, то мне куча людей написали: «Че ты возмущаешься? это комедия! Люди хотят смеяться, ничего в этом плохого нет. И вообще, они сняли без государственных денег». Так вот, «Эмили в Париже» – это комедия, люди хотят смеяться и ее сняли без государственных денег.

    Джерело: блог Богдана Панкрухіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кіно скандал Netflix
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Таран
    Віктор Таран

    Політолог, голова Центру «Ейдос»

    Євген Магда
    Євген Магда

    директор Інституту світової політики

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Юрій Луценко
    Юрій Луценко
    Валерій Чалий
    Валерій Чалий

    Надзвичайний і Повноважний Посол України у США

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Скандал навколо «Емілі в Парижі». А як ми показуємо інші нації у своїй культурі?