Президент на попередній роботі неодноразово зображав українців, як малоосвічених, тупих і жлобуватих

Медіа гігант зобразив вульгарну та злодійкувати українку

Розпочався кіноскандал скандал до якого долучилася Держава Україна написавши лист обурення.

Певен, що інша Держава РФ, вклала гроші у цей кіно нюанс, бо РФ витрачає на такі спеціальні заходи значно більше коштів ніж НАТО.

В другому сезоні серіалу Netflix «Емелі в Парижі», який увійшов у топ 10, однією з героїнь зробили крадійку українку на ім'я Петра.

Петра малосвічена киянка, яка шокує своєю вульгарною поведінкою головну героїню.

По-перше, жіночого ім'я Петра в українські мові немає, це більше західна традиція.

По-друге, сам президент Зеленський на попередній роботі неодноразово зображав українців, як малоосвічених, тупих і жлобуватих малоросів.

Більше того, він продовжує це робити зокрема через серіал Свати, який незабаром вийде на телеканалі Росія1.

Петра – це вердикт усій зовнішній політиці Зеленського за два роки.

А ви ще хочете, щоб нам зброю давали або продавали.

Між іншим, саме зовнішня політика і міжнародне представницво є конституційним обов'язком Президента України, а не крадіжки стратегічних резервів та недороблені дороги.

Гадаю, що саме Петро і поховає політично Зеленського.

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Джерело: блог Мирослава Гая

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