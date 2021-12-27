Netflix виніс вердикт зовнішній політиці Зеленського
Медіа гігант зобразив вульгарну та злодійкувати українку
Розпочався кіноскандал скандал до якого долучилася Держава Україна написавши лист обурення.
Певен, що інша Держава РФ, вклала гроші у цей кіно нюанс, бо РФ витрачає на такі спеціальні заходи значно більше коштів ніж НАТО.
В другому сезоні серіалу Netflix «Емелі в Парижі», який увійшов у топ 10, однією з героїнь зробили крадійку українку на ім'я Петра.
Петра малосвічена киянка, яка шокує своєю вульгарною поведінкою головну героїню.
По-перше, жіночого ім'я Петра в українські мові немає, це більше західна традиція.
По-друге, сам президент Зеленський на попередній роботі неодноразово зображав українців, як малоосвічених, тупих і жлобуватих малоросів.
Більше того, він продовжує це робити зокрема через серіал Свати, який незабаром вийде на телеканалі Росія1.
Петра – це вердикт усій зовнішній політиці Зеленського за два роки.
А ви ще хочете, щоб нам зброю давали або продавали.
Між іншим, саме зовнішня політика і міжнародне представницво є конституційним обов'язком Президента України, а не крадіжки стратегічних резервів та недороблені дороги.
Гадаю, що саме Петро і поховає політично Зеленського.
Джерело: блог Мирослава Гая