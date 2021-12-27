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    Думки вголос

    Netflix виніс вердикт зовнішній політиці Зеленського

    • Мирослав Гай

      Блогер

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    Президент на попередній роботі неодноразово зображав українців, як малоосвічених, тупих і жлобуватих - Netflix виніс вердикт зовнішній політиці Зеленського
    Президент на попередній роботі неодноразово зображав українців, як малоосвічених, тупих і жлобуватих
    фото: president.gov.ua

    Медіа гігант зобразив вульгарну та злодійкувати українку

    Розпочався кіноскандал скандал до якого долучилася Держава Україна написавши лист обурення.

    Певен, що інша Держава РФ, вклала гроші у цей кіно нюанс, бо РФ витрачає на такі спеціальні заходи значно більше коштів ніж НАТО.

    В другому сезоні серіалу Netflix «Емелі в Парижі», який увійшов у топ 10, однією з героїнь зробили крадійку українку на ім'я Петра.

    Петра малосвічена киянка, яка шокує своєю вульгарною поведінкою головну героїню.

    По-перше, жіночого ім'я Петра в українські мові немає, це більше західна традиція.

    По-друге, сам президент Зеленський на попередній роботі неодноразово зображав українців, як малоосвічених, тупих і жлобуватих малоросів.

    Більше того, він продовжує це робити зокрема через серіал Свати, який незабаром вийде на телеканалі Росія1.

    Петраце вердикт усій зовнішній політиці Зеленського за два роки.

    А ви ще хочете, щоб нам зброю давали або продавали.

    Між іншим, саме зовнішня політика і міжнародне представницво є конституційним обов'язком Президента України, а не крадіжки стратегічних резервів та недороблені дороги.

    Гадаю, що саме Петро і поховає політично Зеленського.

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    Джерело: блог Мирослава Гая

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: кіно скандал серіал президент Netflix
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    Netflix виніс вердикт зовнішній політиці Зеленського