Один голос вирішив усе: бульвар Лесі Українки – траса Формули-1

Рада не підтримала підвищення штрафів за перевищення швидкості. Не вистачило одного голосу

Верховна Рада провалила законопроєкт про збільшення штрафів за перевищення швидкості. Забракло одного голосу! І я дуже злюся, бо прийшла в парламент на дев'ятому місяці вагітності заради цього голосування. На жаль, мій голос не рахувався за два.

Я хочу, щоб мої діти могли безпечно ходити вулицями й не боятися ліхачів, що переплутали бульвар Лесі Українки з трасою Формули-1.

Але, мабуть, для деяких депутатів можливість бюджетно поганяти на дорогих машинах - виявилася важливішою. Результати голосування залишу в коментарях. Ви кажете, що штрафи не допомагають? А з якою швидкістю ви їздите вулицями Німеччини, Австрії чи Швейцарії, шановні?

Ми з колегами будемо подавати ще один законопроєкт про нові штрафи. У деяких країнах їхній розмір прив'язаний до доходів чи статків порушника. Є ідея узалежнити розмір штрафу від вартості машини. Що думаєте?