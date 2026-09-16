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Інна Совсун Народна депутатка України

Один голос вирішив усе: бульвар Лесі Українки – траса Формули-1

glavcom.ua
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Рада не підтримала підвищення штрафів за перевищення швидкості. Не вистачило одного голосу

Верховна Рада провалила законопроєкт про збільшення штрафів за перевищення швидкості. Забракло одного голосу! І я дуже злюся, бо прийшла в парламент на дев'ятому місяці вагітності заради цього голосування. На жаль, мій голос не рахувався за два.

Я хочу, щоб мої діти могли безпечно ходити вулицями й не боятися ліхачів, що переплутали бульвар Лесі Українки з трасою Формули-1.

Але, мабуть, для деяких депутатів можливість бюджетно поганяти на дорогих машинах - виявилася важливішою. Результати голосування залишу в коментарях. Ви кажете, що штрафи не допомагають? А з якою швидкістю ви їздите вулицями Німеччини, Австрії чи Швейцарії, шановні?

Ми з колегами будемо подавати ще один законопроєкт про нові штрафи. У деяких країнах їхній розмір прив'язаний до доходів чи статків порушника. Є ідея узалежнити розмір штрафу від вартості машини. Що думаєте?

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Верховна Рада законопроєкт ПДР штраф

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Інна Совсун

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