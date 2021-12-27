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    Думки вголос

    Чи є «за порєбріком» друзі України? Кадиров «дав» відповідь

    • Олексій Голобуцький

      Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    •  glavcom.ua
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    Голова Чечні взагалі присвятив доволі багато часу саме Україні - Чи є «за порєбріком» друзі України? Кадиров «дав» відповідь
    Голова Чечні взагалі присвятив доволі багато часу саме Україні
    фото: grozny.tv

    Знищення України підтримує панівна більшість всіх громадян Росії

    Кадиров в неділю на святковій пресконференції переконував, що Україну треба приєднувати до Росії, краще одразу до Чечні, і він із задоволенням цим займеться особисто: «Украину должны присоединить к нашей стране. Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение... Украинский проблемный вопрос – это даже не уровень президента. Это мой уровень. Если бы мне поручили, я бы давно решил. Или присоединил бы в Чеченскую республику Украину, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Я и после Крыма говорил: «Надо забрать Киев».

    ***

    Кадиров взагалі присвятив доволі багато часу саме Україні. Це до теми, чи є нашим ворогом тільки особисто Путін. І чи вирішиться наша проблема з Росією, якщо прибрати з рівняння Путіна.

    Так, можна зараз почати розповідати, що Кадиров – не росіянин, а от росіяни Путіна не терплять і негайно відновлять нормальні сусідські стосунки, щойно його не стане. Можна казати багато що.

    Але факти – річ непримиренна. І вони цілком конкретно кажуть: війну з нами, знищення України (у вигляді від «порятунку», «приєднання», чергового «возз'єднання» – і до «розкатати в ядерний попіл») підтримує панівна більшість всіх громадян Росії.

    Панівна більшість – це не «більше 50%», це «ближче до 100%». Тільки аргументи різні і ступінь агресії різний. Але результат всі громадяни РФ воліли би бачити однаковий: відсутність на політичній мапі України як держави. І трохи менше, але все одно панівна більшість також хотіли би зникнення з етнічної мапи українців – бо ми «такіє же русскіє», на крайній випадок – «южнорусскіє/малороссійскіє х*хли».

    Як бачимо, в нас немає «за порєбріком» друзів. І саме на цій тверезій оцінці реалій має ґрунтуватись і наша оборонна стратегія, і зовнішня політика, і внутрішня політика у сфері культури, освіти, державної ідеології, економіки... Та в будь-якій сфері.

    Читайте також: Кадиров готовий приєднати Україну до Чечні, якщо Путін дасть наказ

    Джерело: блог Олексія Голобуцького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Путін Рамзан Кадиров політика українці
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    Чи є «за порєбріком» друзі України? Кадиров «дав» відповідь