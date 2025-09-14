Головна Країна Політика
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук

Максим Бурич
Максим Бурич
Україна виконала всі вимоги для початку переговорів про вступ до ЄС – Стефанчук
Голова ВР наголосив, що європейська інтеграція – це стратегічний вибір для України
фото: Руслан Стефанчук

Стефанчук: Українці довели, що здатні виконувати найскладніші завдання

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна виконала всі вимоги, необхідні для початку переговорів про євроінтеграцію. Таку заву він зробив під час щорічної конференції Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Руслана Стефанчука.

Він підкреслив, що навіть під час війни Україна продовжує ухвалювати законодавчі зміни, які відкривають шлях до членства в ЄС та НАТО.

За його словами, Верховна Рада працює над новими рішеннями, що охоплюють сфери від цифровізації до прозорого регулювання та впровадження Антикорупційної стратегії.

Голова ВР наголосив, що європейська інтеграція – це стратегічний вибір для України. За його словами, країна вже підготувалася до відкриття першого переговорного кластера «Основи процесу вступу до ЄС» та подала позиційні документи за всіма напрямами.

Стефанчук також додав, що українці довели свою здатність виконувати найскладніші завдання і продовжать цю роботу, щоб наблизити мир та забезпечити членство в ЄС і НАТО.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав постанову про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту телеканалом «Рада». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Ради.

Зокрема, голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що найближче засідання парламенту відбудеться 16 вересня.

