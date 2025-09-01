Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні

Сірий, білий, чорний: українські покупці обирають прагматичні кольори авто

На ринку легкових автомобілів в Україні домінують ахроматичні кольори, що свідчить про прагматичний підхід покупців. На відміну від розвинених країн, де колір авто є способом самовираження, для українців важливіші практичність та ліквідність. Проц е повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Як зазначають в ІДА, актуальна статистика показує, що три відтінки – сірий, білий та чорний – становлять понад 73% від усіх продажів у сегменті вживаних автомобілів та понад 80% серед нових. Яскраві кольори, такі як червоний, синій чи зелений, обирає значно менша частка покупців.

інфографіка: Інститут досліджень авторинку

Ця тенденція пояснюється кількома практичними причинами:

Ліквідність на вторинному ринку. Ахроматичні кольори є універсальними, вони не виходять з моди, що позитивно впливає на вартість автомобіля при подальшому перепродажу.

Практичність. На світлих відтінках, таких як сірий і білий, менш помітні дрібні подряпини, бруд та пил.

Доступність. Виробники, слідуючи попиту, випускають більше автомобілів саме в цих кольорах, забезпечуючи їхню постійну наявність у дилерів.

