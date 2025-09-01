Головна Техно Авто
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні
колаж: glavcom.ua

Сірий, білий, чорний: українські покупці обирають прагматичні кольори авто

На ринку легкових автомобілів в Україні домінують ахроматичні кольори, що свідчить про прагматичний підхід покупців. На відміну від розвинених країн, де колір авто є способом самовираження, для українців важливіші практичність та ліквідність. Проц е повідомляє «Главком» з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Як зазначають в ІДА, актуальна статистика показує, що три відтінки – сірий, білий та чорний – становлять понад 73% від усіх продажів у сегменті вживаних автомобілів та понад 80% серед нових. Яскраві кольори, такі як червоний, синій чи зелений, обирає значно менша частка покупців.

Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні фото 1
інфографіка: Інститут досліджень авторинку
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні фото 2
інфографіка: Інститут досліджень авторинку

Ця тенденція пояснюється кількома практичними причинами:

  • Ліквідність на вторинному ринку. Ахроматичні кольори є універсальними, вони не виходять з моди, що позитивно впливає на вартість автомобіля при подальшому перепродажу.
  • Практичність. На світлих відтінках, таких як сірий і білий, менш помітні дрібні подряпини, бруд та пил.
  • Доступність. Виробники, слідуючи попиту, випускають більше автомобілів саме в цих кольорах, забезпечуючи їхню постійну наявність у дилерів.

Нагадаємо, на рівні Організації Об’єднаних Націй оновлено правила міжнародних автомобільних перевезень, ухвалені в межах Митної Конвенції про міжнародне перевезення вантажів. Вони є обов’язковими для всіх країн-учасниць, у тому числі й для України, та вже набули чинності на нашій території. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу України. 

Серед ключових змін – продовження строку обов’язкової перевірки транспортних засобів. Відтепер замість двох років перевізники проходитимуть її раз на три роки. Відповідно, свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печатками та пломбами також діятимуть протягом трирічного періоду. Це дозволить зменшити витрати часу та ресурсів на повторні перевірки.

Теги: автомобіль Україна

Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні
Майже 80% ринку: які кольори авто найчастіше купують в Україні
Україна запровадила нові правила міжнародних автоперевезень
Україна запровадила нові правила міжнародних автоперевезень
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць
Через електромобілі та тарифи німецький автопром втратив понад 50 тис. робочих місць
Гнав на швидкості 225 км/год: поведінка міністра транспорту Туреччини обурила суспільство
Гнав на швидкості 225 км/год: поведінка міністра транспорту Туреччини обурила суспільство
Борги за ПДР. Кількість жінок із простроченими штрафами стрімко росте
Борги за ПДР. Кількість жінок із простроченими штрафами стрімко росте
На Полтавщині власник покинув просто неба рідкісний спорткар
На Полтавщині власник покинув просто неба рідкісний спорткар

