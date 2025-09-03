Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Заходи Польщі мають превентивний характер

Уночі Польща підняла в повітря авіацію через атаку російської терористичної армії на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування збройних сил Польщі.

«Увага, в ніч з 2 на 3 вересня 2025 року Російська Федерація знову завдає ударів по об'єктах, розташованих на території України. З метою забезпечення безпеки польського повітряного простору Оперативне командування ЗС РП запустило всі необхідні процедури. У нашому повітряному просторі інтенсивно діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору та громадян, особливо в районах, прилеглих до зони ризику. Оперативне командування моніторить поточну ситуацію, а підпорядковані сили та засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування.

Зауважимо, що у ніч на 3 вересня окупанти здійснили масовану атаку дронів на Україну. Під ударом опинились Київщина, Кіровоградщина, Рівне, Луцьк та Хмельницький.

У Вишгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Пошкоджено автомобіль та скління будинків. Пожежу, що виникла після влучання, вже ліквідовано.

За повідомленням міського голови міста Хмельницький, в результаті російської атаки є пошкодження і загоряння. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків.

Зокрема, цієї ночі ворог вкотре завдав ударів по залізничній інфраструктурі. Внаслідок атаки четверо працівників отримали некритичні уламкові поранення. Залізничників госпіталізували до медичного закладу, їхній стан медики оцінюють як задовільний.