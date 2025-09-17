ЗСУ на фронті ліквідували титулованого російського мотогонщика

У гонках на льоду Глазов виступав у період із 2017 по 2023 рік

Прощання з ліквідованим окупантом Волковим відбудеться у Глазові (РФ) 19 вересня

Сили оборони знищили російського окупанта – мотогонщика Івана Волкова. Про це повідомляє «Главком».

25-річний мотогонщик Іван Волков – уродженець удмуртського міста Глазова (РФ). Прощання з ліквідованим окупантом відбудеться у Глазові 19 вересня.

Медального місця досягнув у 2021 році, виступаючи за ЦТВС-ДОСААФ-2 (Каменськ-Уральський) у Вищій лізі командного чемпіонату Росії. Набрав 17 очок за два етапи, здобув срібну медаль. Разом із Германом Хнамурзіним та Едуардом Крисовим став переможцем заключного етапу.

У 2020 році у складі команди «Прогрес» (Глазов) посів друге місце на етапі ПЛ у Югорську, а у 2022 році – третє на етапі командного кубка Росії в Новосибірську.

На сезон 2024 року Волков теж значився в заявці «Прогресу». Але він все ж вирішив стати окупантом та долучитися до злочинної війни проти України.

Нагадаємо, футболісти московського ЦСКА Матвій Кисляк та Кирило Глєбов потрапили до бази сайту «Миротворець».

Зазначається, що гравці є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займалися пропагандою війни.

Кисляк та Глєбов 10 травня 2025 року перед матчем 28 туру чемпіонату Росії з футболу взяли участь в пропагандистській акції.

Гравці вийшли на футбольне поле разом з дітьми учасників російської військової агресії проти України. Пропагандистська акція була організована фондом «Захисники вітчизни», який підтримує російських окупантів.