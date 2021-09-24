Україна щотижня отримуватиме майже півмільйона доз Pfizer

На сьогодні в Україні проведено майже 12 млн щеплень, однак повністю вациновано 5,3 млн людей

В Україні зберігається понад 10 млн доз вакцин і кожен громадянин має вільний доступ до щеплень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній Раді під час запитань до уряду.

Загалом в Україні зробили станом на ранок 24 вересня 11 979 985 щеплень проти коронавірусу. Першу дозу отримали 6 624 026 людей, а повністю вакцинувалися – 5 355 959 людей.

«Для забезпечення безперервного процесу вакцинації Україна регулярно отримує нові партії безпечних вакцин. Найближчі місяці ми очікуємо щотижневі поставки по майже 500 тис. доз вакцини Pfizer. Маємо налагоджену інфраструктуру для її зберігання та забезпечення холодового ланцюга. Наразі в Україні понад 10 млн вакцин, всі громадяни мають доступ до них», — повідомив Шмигаль.

Він також додав, що Україна готується до нової хвилі коронавірусу: «Ми активно готуємо лікарні та нашу медичну систему. Маємо три хвилі медичних закладів близько 90 тисяч ліжкомісць для хворих на коронавірус. Перша хвиля лікарень — це більш як 35 тис. ліжок, які практично на 100% забезпечені киснем. Маємо напрацьовані протоколи лікування, а також інноваційні ліки проти коронавірусу».

До слова, охочим українцям пропонують долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу, які зараз проходять в усьому світі. В Україні найчастіше проводять дослідження третьої фази, до яких залучають тисячі пацієнтів.

Зазначимо, що зараз Київщина – друга після столиці за кількістю вакцинованих від Covid-19.

Наразі від Covid-19 в Україні повністю вакциновано понад 5 мільйонів людей. До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Тим часом вперше за пів року в Україні добовий приріст інфікованих коронавірусом сягнув 9 тисяч осіб.

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