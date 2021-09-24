У «Дії» з’явилися «жовті» covid-сертифікати: як отримати документ

Отримати covid-сертифікат дуже просто: по-перше, треба зробити бодай одне щеплення від коронавірусу

Сьогодні у мобільному додатку «Дія» стали доступні так звані жовті covid-сертифікати. Сертифікат можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу.

На даний момент оновлення з «жовтим» сертифікатом доступне для iOS. Фахівці радять: якщо додаток стоїть на смартфоні давно, то краще його поновити або навіть встановити заново.

«Жовтий» covid-сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення.

«Тепер у «Дії» можна отримати жовтий covid-сертифікат, якщо у вас є перша доза щеплення. Він буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни», – йдеться в повідомленні.

Додамо також, що поки підтвердити одужання від коронавірусу не можна, але ця функція вже в розробці. Міністерство цифрової трансформації заявляло, що люди, які перехворіли на ковід, зможуть отримати сертифікат, швидше за все, в жовтні.

Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Читайте також: