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    У «Дії» з’явилися «жовті» covid-сертифікати: як отримати документ

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    &laquo;Жовтий&raquo; covid-сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення - У «Дії» з’явилися «жовті» covid-сертифікати: як отримати документ
    «Жовтий» covid-сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення
    фото з відкритих джерел

    Отримати covid-сертифікат дуже просто: по-перше, треба зробити бодай одне щеплення від коронавірусу

    Сьогодні у мобільному додатку «Дія» стали доступні так звані жовті covid-сертифікати. Сертифікат можуть згенерувати ті, хто отримав перше щеплення від коронавірусу.

    На даний момент оновлення з «жовтим» сертифікатом доступне для iOS. Фахівці радять: якщо додаток стоїть на смартфоні давно, то краще його поновити або навіть встановити заново.

    «Жовтий» covid-сертифікат діятиме 120 днів або до отримання другої дози щеплення.

    «Тепер у «Дії» можна отримати жовтий covid-сертифікат, якщо у вас є перша доза щеплення. Він буде діяти 120 днів або до отримання другої дози. Це допоможе на випадок карантинних обмежень і для мандрівок у деякі країни», – йдеться в повідомленні.

    Додамо також, що поки підтвердити одужання від коронавірусу не можна, але ця функція вже в розробці. Міністерство цифрової трансформації заявляло, що люди, які перехворіли на ковід, зможуть отримати сертифікат, швидше за все, в жовтні.

    Нагадаємо, 23 вересня Україна перейшла у «жовту» зону карантину. Аби верифікувати безпечність відвідувачів чи працівників закладів (крім освіти) тимчасово слід користуватися міжнародними свідоцтвами, «жовтими» чи «зеленими» внутрішніми ковід-сертифікатами, довідкою 063/о (картка профілактичних щеплень), чинною довідкою про негативний результат (72 год) ПЛР-тесту чи експрес-тестування на антиген.

    Також Кабмін продовжив дію «зелених» Covid-сертифікатів.

    До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

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    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я документи щеплення вакцинація смартфон гаджет Министерство цифровой трансформации коронавірус
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    У «Дії» з’явилися «жовті» covid-сертифікати: як отримати документ