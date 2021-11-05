У пивному магазині в Києві чоловік вдарив покупця ножем у серце (відео)

Під час конфлікту чоловік дістав ніж

Потерпілий помер до приїзду медиків

У ніч на п’ятницю, 5 листопада, в магазині «Пивмаг» на проспекті Григоренка, 28 у Дарницькому районі Києва сталося вбивство. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Так, о 02:14 в магазині була натиснута тривожна кнопка. Через декілька хвилин на місці вже був наряд охорони «Статус».

Охоронці виявили та затримали невідомого чоловіка, який перед цим вдарив іншого чоловіка ножем в область серця.

До приїзду швидкої медичної допомоги потерпілий помер.

Затриманого чоловіка охоронці передали наряду поліції.

Причини та обставини смертельного конфлікту встановлюватимуть слідчі.

Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.