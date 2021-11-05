  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У пивному магазині в Києві чоловік вдарив покупця ножем у серце (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Під час конфлікту чоловік дістав ніж - У пивному магазині в Києві чоловік вдарив покупця ножем у серце (відео)
    Під час конфлікту чоловік дістав ніж
    фото з відкритих джерел

    Потерпілий помер до приїзду медиків

    У ніч на п’ятницю, 5 листопада, в магазині «Пивмаг» на проспекті Григоренка, 28 у Дарницькому районі Києва сталося вбивство. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Так, о 02:14 в магазині була натиснута тривожна кнопка. Через декілька хвилин на місці вже був наряд охорони «Статус».

    Охоронці виявили та затримали невідомого чоловіка, який перед цим вдарив іншого чоловіка ножем в область серця.

    До приїзду швидкої медичної допомоги потерпілий помер.

    Затриманого чоловіка охоронці передали наряду поліції.

    Причини та обставини смертельного конфлікту встановлюватимуть слідчі.

    Як повідомлялося, столичні поліцейські затримали чоловіка, який під час сімейного конфлікту декілька разів ударив ножем 72-річного батька. Потерпілого лікарі у важкому стані госпіталізували до медичного закладу, наразі він перебуває у реанімації.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У пивному магазині в Києві чоловік вдарив покупця ножем у серце (відео)