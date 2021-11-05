Громадськість Харкова обіцяє не дати 16-річному «мажору» уникнути покарання за ДТП

Громадськість і харківський бізнес будуть намагатися зробити так, щоб справа неповнолітнього винуватця смертельної ДТП не затягувалася

Харківські бізнесмени вважають, що батьки 16-річного юнака повинні «дякувати, що він сяде у в'язницю»

Бізнес і громадськість Харкова мають намір не дати залишитися безкарним імовірного винуватця смертельної ДТП у Харкові 16-річного Миколу Харківського. Про це заявив харківський бізнесмен і член виконавчого комітету міської ради Олександр Давтян в ефірі програми «Право на владу», виступаючи від імені харківських бізнесменів.

«Ми вирішили, що не можна давати такій людині та його батькам бути безкарними. А ще найголовніше, я думаю, – це дати зрозуміти ось таким «Колям», що вони не відмажуться. Ми зробимо все, що можна, щоб було рішення суду законне», – сказав Давтян.

Бізнесмен вважає, що батьки 16-річного юнака повинні «дякувати, що він сяде у в'язницю». «Інакше де-небуть на вулиці за його борзоту його прибили б», – зазначив Давтян.

Він заявив, що громадськість і харківський бізнес будуть намагатися зробити так, щоб справа неповнолітнього винуватця смертельної ДТП не затягувалася.

«Карати батьків напевно треба, тому що там щось у сім'ї не дуже правильно. Молодша дитина, яка на три роки молодша за цього Колю, теж поводиться неадекватно», – сказав Давтян.

Як раніше повідомлялося, 16-річний водій Infiniti відмовився здати аналіз крові.

Нагадаємо, сьогодні 16-річного підозрюваного у смертельній ДТП у Харкові Миколу Харківського суд взяв під варту без права на заставу.

До слова, адвокатка Інна Данилова, яку батьки «мажора на Infiniti» Миколи Харківського найняли для його захисту у суді після резонансного ДТП, виявилася прибічницею «руського миру», фанаткою ексмера Харкова Геннадія Кернеса та ще й критиком вакцинації.

Як стало відомо, представник прокурора на судовому засіданні заявив, що 16-річний водій Infiniti Микола Харківський, після злочину одразу написав заяву про нібито викрадення автомобіля.

Зазначимо, 16-річний імовірний винуватець смертельної ДТП у Харкові відмовляється співпрацювати зі слідством.

Як відомо, за кермом автомобіля, що потрапив у смертельне ДТП у Харкові, був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Згодом поліція затримала водія, якого підозрюють у смертельній ДТП у Харкові.

Також донька загиблого 58-річного водія Chevrolet у моторошній ДТП у Харкові – Анастасія Носова – звернулася до небайдужих людей із проханням допомогти знайти хорошого адвоката та свідків.

28 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові знову сталась смертельна аварія з Infiniti: загинула жінка.