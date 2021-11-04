Скандальний митрополит Павло з «братами» напали на журналіста в Лаврі (відео)
Монахи відібрали у журналіста телефон
У четвер, 4 листопада, під час зйомки операції з ліквідації пожежі в Києво-Печерській лаврі монахи напали на журналіста та відібрали телефон. Про це повідомляє «Магнолія-ТВ», співробітник якої став жертвою нападу.
Телефон у журналіста відібрали за вказівкою намісника Києво-Печерської лаври, митрополита РПЦ в Україні Павла.
Настоятель Лаври заявив, що журналіст не має права вести зйомку.
Конфлікт тривав декілька хвилин. Священнослужителі пообіцяли віддати телефон після того, як зітруть відеозапис.
Нагадаємо, 4 листоапда в майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської лаври сталася пожежа.
До слова, нещодавно на вулиці Анни Ахматової, 47 в Дарницькому районі Києва єпископ Православної церкви України Адріан (в миру Руслан Кулик) просто під під’їздом багатоповерхівки побив жінку.
Після цього інциденту Митрополит Київський і всієї України та предстоятель Помісної церкви Епіфаній відсторонив від виконання архієрейських обов’язків титулярного єпископа Шепетівського Адріана.