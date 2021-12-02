Скільки дітей реалізують себе в українській системі освіти?

Вчителі все ще чекають на гідну зарплату

Команда Зеленського ніяк не полегшила умови роботи освітян

Володимир Зеленський у Верховній Раді розповів, як в країні все прекрасно. Але забув сказати, що виконується одна з його старих обіцянок – вчителі та вчительки нарешті отримають 4 000 доларів.

Щоправда, не всі. А лише кілька десятків на всю країну, яким видадуть премії. Це хороша новина, люди заслужили визнання та винагороди.

Однак премії для 30-50 людей не наближають нас до розв'язання проблеми підтримки й забезпечення вчительства. Решта педагогів безуспішно чекатиме на анонсоване два з половиною роки тому зростання зарплат.

Обіцяне Зеленським збільшення зарплат вчителям на 8% – це якраз відсоток інфляції, щоб утримати зарплати на тому ж рівні. Це не те, що дозволить залучити в професію найкращих, щоб саме найкращі вчителі й вчительки навчали наших дітей.

Команда Зеленського не зробила практично нічого, щоб полегшити умови роботи освітян – ні методичної підтримки, ні коштів на обладнання шкіл, навіть обіцяні ноутбуки досі не купили. Але знайшлося 400 млн грн додатково на президентський університет.

Натомість учням та ученицям, які майже ідеально склали ЗНО, – пропонують премії. Чудово, слід заохочувати високі результати.

От тільки чи створила монобільшість цим підліткам та їхнім одноліткам умови, щоб здобути якісну вищу освіту в Україні? Чи довів уряд до пуття реформу вищої освіти? А головне – скільки дітей реально можуть реалізувати себе в українській системі освіти?

Так, у нас є найкращі учні. А є третина учнів, які не досягли базового рівня компетентності з математики, і чверть – з читання та природничих наук.

В Україні стрімко росте освітня нерівність. Діти з бідніших родин, діти з сільської місцевості отримують гірший доступ до освіти. 15-річні школярі та школярки з українських сіл за рівнем володіння компетентностями відстають від своїх одноліток у містах – на цілих два навчальних роки.

Ця ситуація стала ще страшнішою в часи ковіду. Зараз діти з бідних родин та сільської місцевості втрачають можливість отримувати освіту взагалі.

Уряд мав би визначитись з механізмами підтримки дітей, які не досягають рівня функціональної грамотності. Це можуть бути додаткові заняття, які треба профінансувати, навчальне обладнання, нормальні умови навчання. Цього також немає ні у бюджеті на наступний рік, ні у планах уряду.

Зараз державна політика команди Зеленського зводиться до вручання премій, перерізання стрічок та оголошення популістських мегапроєктів. Але реальність така, що не в преміях вимірюються пріоритети, а в реальному розподілі великих сум державного бюджету.

Джерело: блог Інни Совсун

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