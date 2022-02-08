Covid-19: не можна порівнювати Україну з Ізраїлем чи зі США

Невакциновані пацієнти довше зберігають свою заразність

Лікарні, реанімації, ШВЛ продовжують заповнюватись.

У лікарнях – 31708 (+1137 за добу, +6216 за тиждень). Зростання за тиждень +24%

Добові госпіталізації +24% за тиждень. В абсолютних цифрах найбільше зростання заповнення лікарень у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

Добова динаміка заповнення ліжкомісць залишається на досить високому рівні, +900 ліжкомісць на день.

Зізнаюся чесно, я здивований, що на Львівщині досі зберігається зростання. Вже досягли 70% минулих максимумів.

Івано-Франківська область нарешті почала показувати зниження -4% пацієнтів на стаціонарі, -14% добових госпіталізацій.

Висловлю свою думку щодо рішення МОЗ щодо скорочення терміну самоізоляції до п'яти днів. Не можна порівнювати Україну з Ізраїлем чи зі США. Там рівні вакцинації на дві голови вищі. Невакциновані пацієнти довше зберігають свою заразність. Навіть за відсутності симптомів на п'ятий день.

Тут основний акцент на вакцинації. Вже доведено, що вакцинація знижує заразність пацієнтів для оточуючих. А у нас півкраїни невакциновано, і для них скорочувати самоізоляцію, сумнівне рішення. Так, у нас контролю практично немає. Але ми маємо лікарняні листи, які закриватимуть на п'ятий день, і люди підуть на роботу.

І ми оновили рекорд із дитячих госпіталізації. На стаціонарах 2746 дітей.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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