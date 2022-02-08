  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Євген Істребін
рус
    Думки вголос

    Covid-19: не можна порівнювати Україну з Ізраїлем чи зі США

    Вакцинація досі найдієвіший спосіб зупинити пандемію - Covid-19: не можна порівнювати Україну з Ізраїлем чи зі США
    Вакцинація досі найдієвіший спосіб зупинити пандемію
    фото з відкритих джерел

    Невакциновані пацієнти довше зберігають свою заразність

    Лікарні, реанімації, ШВЛ продовжують заповнюватись.

    У лікарнях – 31708 (+1137 за добу, +6216 за тиждень). Зростання за тиждень +24%

    Добові госпіталізації +24% за тиждень. В абсолютних цифрах найбільше зростання заповнення лікарень у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

    Добова динаміка заповнення ліжкомісць залишається на досить високому рівні, +900 ліжкомісць на день.

    Зізнаюся чесно, я здивований, що на Львівщині досі зберігається зростання. Вже досягли 70% минулих максимумів.

    Івано-Франківська область нарешті почала показувати зниження -4% пацієнтів на стаціонарі, -14% добових госпіталізацій.

    Висловлю свою думку щодо рішення МОЗ щодо скорочення терміну самоізоляції до п'яти днів. Не можна порівнювати Україну з Ізраїлем чи зі США. Там рівні вакцинації на дві голови вищі. Невакциновані пацієнти довше зберігають свою заразність. Навіть за відсутності симптомів на п'ятий день.

    Тут основний акцент на вакцинації. Вже доведено, що вакцинація знижує заразність пацієнтів для оточуючих. А у нас півкраїни невакциновано, і для них скорочувати самоізоляцію, сумнівне рішення. Так, у нас контролю практично немає. Але ми маємо лікарняні листи, які закриватимуть на п'ятий день, і люди підуть на роботу.

    І ми оновили рекорд із дитячих госпіталізації. На стаціонарах 2746 дітей.

    Читайте також:

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Київ діти вакцинація коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Петро Порошенко
    Петро Порошенко

    П'ятий президент України

    Віктор Небоженко
    Віктор Небоженко

    Директор соціологічної служби «Український барометр»

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Віталій Шабунін
    Віталій Шабунін

    Голова правління Центру протидії корупції

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Covid-19: не можна порівнювати Україну з Ізраїлем чи зі США