Вчені назвали спосіб знизити ризик зараження Covid-19

Ризик зараження коронавірусом знижується при регулярних заняттях спортом

Дослідники клініки Університету Наварри (Іспанія) з'ясували, що фізичні навантаження зменшують ризик зараження Covid-19. Про це повідомляється на сайті установи.

У публікації зазначається, що гормони, що виробляються м'язами під час фізичних вправ, зменшують ймовірність зараження коронавірусом та ускладнень у разі захворювання.

За даними вчених, при фізичних навантаженнях збільшується вироблення гормонів FNDC4 і FNDC5. Гормони знижують ризик зараження SARS-CoV-2 та ймовірність ускладнень при хворобі, зменшують запалення та смерть клітин після інфікування.

У дослідженні зазначається, що пацієнти із зайвим жиром заражаються легше і частіше людей із нормальною вагою. Жирові клітини виробляють більше запальних молекул та викликають різні ускладнення при хворобі.

«Пацієнти з ожирінням мають більшу кількість рецепторів для коронавірусу SARS-CoV-2 у жирових відкладеннях, і, крім того, жирові клітини цих пацієнтів здатні продукувати більше запальних молекул, ніж у людей з нормальною вагою», – йдеться у заяві клініки.

Співробітник Лабораторії метаболічних досліджень клініки університету Наварри та Центру біомедичних досліджень Патофізіології та харчування Амайя Родрігес Муруета-Гойєна зазначила, що ожиріння є одним із найголовніших та найбільших ризиків для людини з діагнозом «важкий Covid-19».

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