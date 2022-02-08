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    Вчені назвали спосіб знизити ризик зараження Covid-19

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    Іспанські вчені повідомили, що фізичні навантаження збільшують захист організму від&nbsp;Covid-19 - Вчені назвали спосіб знизити ризик зараження Covid-19
    Іспанські вчені повідомили, що фізичні навантаження збільшують захист організму від Covid-19
    фото: Jerome Delay/AP

    Ризик зараження коронавірусом знижується при регулярних заняттях спортом

    Дослідники клініки Університету Наварри (Іспанія) з'ясували, що фізичні навантаження зменшують ризик зараження Covid-19. Про це повідомляється на сайті установи.

    У публікації зазначається, що гормони, що виробляються м'язами під час фізичних вправ, зменшують ймовірність зараження коронавірусом та ускладнень у разі захворювання.

    За даними вчених, при фізичних навантаженнях збільшується вироблення гормонів FNDC4 і FNDC5. Гормони знижують ризик зараження SARS-CoV-2 та ймовірність ускладнень при хворобі, зменшують запалення та смерть клітин після інфікування.

    У дослідженні зазначається, що пацієнти із зайвим жиром заражаються легше і частіше людей із нормальною вагою. Жирові клітини виробляють більше запальних молекул та викликають різні ускладнення при хворобі.

    «Пацієнти з ожирінням мають більшу кількість рецепторів для коронавірусу SARS-CoV-2 у жирових відкладеннях, і, крім того, жирові клітини цих пацієнтів здатні продукувати більше запальних молекул, ніж у людей з нормальною вагою», – йдеться у заяві клініки.

    Співробітник Лабораторії метаболічних досліджень клініки університету Наварри та Центру біомедичних досліджень Патофізіології та харчування Амайя Родрігес Муруета-Гойєна зазначила, що ожиріння є одним із найголовніших та найбільших ризиків для людини з діагнозом «важкий Covid-19».

    До слова, головний санлікар розповів, коли в Україні можуть скасувати масковий режим. Ще МОЗ порівняв смертність від «Омікрону» та «Дельти».

    Також повідомлялося, що на коронавірус у столиці захворіло майже удвічі більше жінок, ніж чоловіків. Як відомо, в Україні від коронавірусу померло понад 100 тис. людей, одужало – майже 4 млн.

    У неділю в Україну прибула перша партія таблеток від Covid-19. Також МОЗ назвав 10 областей, які на межі потрапляння у «червону» зону.

    Теги: Іспанія харчування коронавірус
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    Вчені назвали спосіб знизити ризик зараження Covid-19