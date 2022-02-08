Комаровський пояснив, як по одному симптому визначити інфекцію

Якщо батьки помітять, що їх дитина бліда, це привід для звернення до лікаря

Відомий педіатр, телеведучий та блогер Євген Комаровський заявив, що бліда шкіра у дитини може сигналізувати про бактеріальну інфекцію. Про це Комаровський розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

«Блідість шкіри – дуже специфічний симптом, що означає спазм судин, а спазм судин – це часта реакція на токсини, які виділяють бактерії», – розповів Комаровський.

За словами лікаря, висока температура і яскраво-червона шкіра у дитини, як правило, не несуть великої загрози організму. Світлий же відтінок шкірного покриву це дуже важлива ознака, що потрібно звернутися до лікаря.

За його словами, потрібно уважно стежити за станом здоров’я дитини, особливо коли вона хворіє, і реагувати на будь-які зміни.

Ознаки вірусу у дітей – висока температура (до трьох діб), нежить та біль у горлі.

Якщо стан хворого не поліпшується на четвертий день або після припливу сил, навпаки, погіршується, то потрібно звернутися до фахівця.

Попри думку, що коронавірус найчастіше протікає у легкій формі, у дітей можуть бути й ускладнення. Тож варто бути уважними. Підлітків віком від 12 років потрібно вчасно вакцинувати від коронавірусу.

Раніше Комаровський спрогнозував, що до завершення 2022 року світ має вийти з фази пандемії Covid-19 та перейти у фазу «локальних ендемічних підйомів».

Нагадаємо, також Комаровський назвав спосіб, як Україні здолати коронавірус.

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