Треба дозволити бустерну дозу AstraZeneca

На початку цього місяця вже утилізували 640 тис. доз вакцини

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Может стоить разрешить бустер AstraZeneca?

На сегодняшнее утро в Украине на остатке 946 тыс доз AstraZeneca у которой заканчивается срок годности 30 ноября.

Зарезервировано для лиц которые делали привики в октябре, первой дозой примерно 500-550 тыс доз.

Таким образом остаются 400-450 тыс доз. Первые дозы сейчас в день расходуют темпом по 10 тыс в день. До конца месяца используют около 200 тыс.

Если все это проссумировать, то мы получим 200-250 а может и 300 тыс доз которые опять придется утилизировать.

В начале этого месяца уже утилизировали 640 тыс доз вакцины.

Может хватит сливать ваакцины в канализацию, и разврешить бустер для всех желающих.

Например у некоторых медработников и пенсионеров уже подходит срок к 6 месяцам после окончания курса вакцинации.

Какой смысл опять сливать в унитаз 200-300 тыс доз вакцины, если есть желающие?

Лично мое мнение, этот вопрос надо проработать и разрешить бустер в кол-ве 1 дозы, для всех кто имеет желание.

В противном случае, опять будет сливать вакцины.

И кстати, сегодня-завтра начнется активное использование Moderna, что по моему мнению еще больше снизит число желающих получить прививку AstraZeneca.

Может пора задуматься?

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Джерело: блог Євген Істребіна

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