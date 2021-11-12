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    Думки вголос

    Треба дозволити бустерну дозу AstraZeneca

    Який сенс зливати в унітаз сотні тисяч доз вакцини? - Треба дозволити бустерну дозу AstraZeneca
    Який сенс зливати в унітаз сотні тисяч доз вакцини?
    фото з відкритих джерел

    На початку цього місяця вже утилізували 640 тис. доз вакцини

    Мовою оригіналу

    Может стоить разрешить бустер AstraZeneca?

    На сегодняшнее утро в Украине на остатке 946 тыс доз AstraZeneca у которой заканчивается срок годности 30 ноября.

    Зарезервировано для лиц которые делали привики в октябре, первой дозой примерно 500-550 тыс доз.

    Таким образом остаются 400-450 тыс доз. Первые дозы сейчас в день расходуют темпом по 10 тыс в день. До конца месяца используют около 200 тыс.

    Если все это проссумировать, то мы получим 200-250 а может и 300 тыс доз которые опять придется утилизировать.

    В начале этого месяца уже утилизировали 640 тыс доз вакцины.

    Может хватит сливать ваакцины в канализацию, и разврешить бустер для всех желающих.

    Например у некоторых медработников и пенсионеров уже подходит срок к 6 месяцам после окончания курса вакцинации.

    Какой смысл опять сливать в унитаз 200-300 тыс доз вакцины, если есть желающие?

    Лично мое мнение, этот вопрос надо проработать и разрешить бустер в кол-ве 1 дозы, для всех кто имеет желание.

    В противном случае, опять будет сливать вакцины.

    И кстати, сегодня-завтра начнется активное использование Moderna, что по моему мнению еще больше снизит число желающих получить прививку AstraZeneca.

    Может пора задуматься?

    astrazeneca_grafik

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я вакцинація влада коронавірус
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    Треба дозволити бустерну дозу AstraZeneca