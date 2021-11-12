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    Одну дозу Covid-вакцини отримали вже 12 млн українців

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    11 листопада в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 279 тис. людей - Одну дозу Covid-вакцини отримали вже 12 млн українців
    11 листопада в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 279 тис. людей
    фото: glavcom.ua

    Загалом в Україні проведено 20,4 млн щеплень

    За минулу добу, 11 листопада, в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 279 тис. людей. Одну дозу отримали 141,3 тис. людей, повністю імунізовані – 137,7 тис. людей. Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозу – майже 12 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8,4 млн осіб. Загалом проведено 20,4 млн щеплень.

    МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    Графіка: МОЗ
    Графіка: МОЗ

    Нагадаємо, напередодні в Україні підтвердили 24 тис. нових випадків Covid-19. За добу коронавірус забрав життя 750 українців.

    Як відомо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.

    До слова, в Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19.

    Ще міністр охорони здоров’я розповів про чергову небезпеку, пов’язану із пандемією.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Україна щеплення вакцинація коронавірус
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    Одну дозу Covid-вакцини отримали вже 12 млн українців