Одну дозу Covid-вакцини отримали вже 12 млн українців
Загалом в Україні проведено 20,4 млн щеплень
За минулу добу, 11 листопада, в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 279 тис. людей. Одну дозу отримали 141,3 тис. людей, повністю імунізовані – 137,7 тис. людей. Про це інформує пресцентр МОЗ.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозу – майже 12 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8,4 млн осіб. Загалом проведено 20,4 млн щеплень.
МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Нагадаємо, напередодні в Україні підтвердили 24 тис. нових випадків Covid-19. За добу коронавірус забрав життя 750 українців.
Як відомо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.
До слова, в Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19.
Ще міністр охорони здоров’я розповів про чергову небезпеку, пов’язану із пандемією.
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