Одну дозу Covid-вакцини отримали вже 12 млн українців

11 листопада в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 279 тис. людей

Загалом в Україні проведено 20,4 млн щеплень

За минулу добу, 11 листопада, в Україні вакциновано проти коронавірусу понад 279 тис. людей. Одну дозу отримали 141,3 тис. людей, повністю імунізовані – 137,7 тис. людей. Про це інформує пресцентр МОЗ.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено однією дозу – майже 12 млн людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 8,4 млн осіб. Загалом проведено 20,4 млн щеплень.

МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Графіка: МОЗ

Нагадаємо, напередодні в Україні підтвердили 24 тис. нових випадків Covid-19. За добу коронавірус забрав життя 750 українців.

Як відомо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.

До слова, в Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19.

Ще міністр охорони здоров’я розповів про чергову небезпеку, пов’язану із пандемією.