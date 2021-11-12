За добу коронавірус забрав життя 750 українців

Напередодні в Україні підтвердили 24 тис. нових випадків Covid-19

За минулу добу, 11 листопада, в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 616, медпрацівників – 468). Про це інформує пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 4 318 осіб, одужало – понад 21,9 тис. осіб, натомість летальних випадків – 750.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3,1 млн осіб;

одужало – майже 2,6 млн осіб;

летальних випадків – 75,6 тис,;

проведено ПЛР-тестувань – 15,1 млн.

МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

Нагадаємо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.

До слова, в Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19.

Ще міністр охорони здоров’я розповів про чергову небезпеку, пов’язану із пандемією.