За добу коронавірус забрав життя 750 українців
Напередодні в Україні підтвердили 24 тис. нових випадків Covid-19
За минулу добу, 11 листопада, в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 616, медпрацівників – 468). Про це інформує пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізовано 4 318 осіб, одужало – понад 21,9 тис. осіб, натомість летальних випадків – 750.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3,1 млн осіб;
- одужало – майже 2,6 млн осіб;
- летальних випадків – 75,6 тис,;
- проведено ПЛР-тестувань – 15,1 млн.
МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.
Нагадаємо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.
До слова, в Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19.
Ще міністр охорони здоров’я розповів про чергову небезпеку, пов’язану із пандемією.
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