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    За добу коронавірус забрав життя 750 українців

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    11 листопада в Україні госпіталізували понад 4 тис. українців - За добу коронавірус забрав життя 750 українців
    11 листопада в Україні госпіталізували понад 4 тис. українців
    фото з відкритих джерел

    Напередодні в Україні підтвердили 24 тис. нових випадків Covid-19

    За минулу добу, 11 листопада, в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 616, медпрацівників – 468). Про це інформує пресцентр МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 4 318 осіб, одужало – понад 21,9 тис. осіб, натомість летальних випадків – 750.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 3,1 млн осіб;
    • одужало – майже 2,6 млн осіб;
    • летальних випадків – 75,6 тис,;
    • проведено ПЛР-тестувань – 15,1 млн.

    МОЗ наголошує, що 91,1% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

    Нагадаємо, медики отримають оновлені протоколи лікування для «Дельта»-штаму коронавірусу.

    До слова, в Україні будуть тестувати ще два препарати від Covid-19.

    Ще міністр охорони здоров’я розповів про чергову небезпеку, пов’язану із пандемією.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    За добу коронавірус забрав життя 750 українців