Віртуальна війна між ФБР і ФСБ: м'яч перейшов на сторону американців

Такі країни, як Росія без чорної готівки жити не можуть

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Немного конспирологии и политики.

Сначала официальные новости.

ФБР неизвестным образом перехватила виртуальный кошелек, который использовала хакерская группировка DarkSide. Об этом заявил первый замдиректора Федерального бюро расследований Пол Эббейт.

«Мы обнаружили виртуальный кошелек с криптовалютой, который лица из DarkSide использовали для получения средств от жертвы. Используя полномочия правоохранительных органов, мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их», – сказал Эббейт на пресс-конференции. Darkside блокировала работу компании Colonial Pipeline и получила от нее выкуп. Такие действия ФБР ставят под вопрос независимость биткойнов. На фоне новости курс за сутки упал на 10%.

А теперь конспирологии. Поговаривают что эту хакерскую атаку организовало ФСБ, и теперь ФБР украло деньги у хакеров. Получается в виртуальной войне мяч перешел на сторону ФБР, и все эти события на фоне предстоящей встречи Байдена и Путина. Такие страны как россия без черного нала жить не могут. Там же все капиталы олигархов получерные. В связи с этой новостью посыпался биткоин, а кое у кого начинают гореть уши. Вообщем как-то так.

Джерело: блог Євген Істребіна

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