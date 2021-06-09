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    Думки вголос

    Віртуальна війна між ФБР і ФСБ: м'яч перейшов на сторону американців

    Віртуальна війна між ФБР і ФСБ: м'яч перейшов на сторону американців

    Такі країни, як Росія без чорної готівки жити не можуть

    Мовою оригіналу

    Немного конспирологии и политики.

    Сначала официальные новости.

    ФБР неизвестным образом перехватила виртуальный кошелек, который использовала хакерская группировка DarkSide. Об этом заявил первый замдиректора Федерального бюро расследований Пол Эббейт.

    «Мы обнаружили виртуальный кошелек с криптовалютой, который лица из DarkSide использовали для получения средств от жертвы. Используя полномочия правоохранительных органов, мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их», – сказал Эббейт на пресс-конференции. Darkside блокировала работу компании Colonial Pipeline и получила от нее выкуп. Такие действия ФБР ставят под вопрос независимость биткойнов. На фоне новости курс за сутки упал на 10%.

    А теперь конспирологии. Поговаривают что эту хакерскую атаку организовало ФСБ, и теперь ФБР украло деньги у хакеров. Получается в виртуальной войне мяч перешел на сторону ФБР, и все эти события на фоне предстоящей встречи Байдена и Путина. Такие страны как россия без черного нала жить не могут. Там же все капиталы олигархов получерные. В связи с этой новостью посыпался биткоин, а кое у кого начинают гореть уши. Вообщем как-то так.

    Джерело: блог Євген Істребіна

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія ФСБ ФБР Біткоїн
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    Віртуальна війна між ФБР і ФСБ: м'яч перейшов на сторону американців