Російська спілка продавців бензину стала на коліна перед Путіним

glavcom.ua
Кремль обирає найгіршу стратегію

Я ще раз розпишу, що важливого сталося в Росії.

Сьогодні паливний союз написав листа Новаку, де почав скиглити з проханням про допомогу.

Паливний союз об'єднує всі незалежні АЗС Росії.

Цей союз поскаржився, що оптові ціни стали вищими за роздрібні і АЗС починають працювати в збиток, а також НПЗ відвантажують паливо з 2-місячною затримкою за укладеними контрактами.

Справа в тому, що Кремль забороняє підвищувати ціни на АЗС вище рівня інфляції, зараз це 8%. Але на тлі ударів ЗСУ по НПЗ оптові ціни злетіли. Вони на біржі тримаються на рівні демпферної відсічки, але це все намальована нісенітниця, в реальності ціни набагато вищі і бензину немає.

Але при цьому ФАС жорстко карає АЗС за перевищення цін. ВІНКи можуть собі дозволити тримати ціни, а ось незалежні АЗС — ні.

На цьому тлі приватні АЗС починають масово закриватися, тому що працювати в збиток немає дурних.

Але тут з'являється інша проблема. 60% всіх АЗС в Росії – це приватні АЗС. І якщо, наприклад, у Москві закриється 20% АЗС, то це фігня.

А ось у маленьких містах і селах, де немає мережевих АЗС, це вже катастрофа. Там просто не буде палива і ніде заправитися.

Таке вже почалося. У Криму 50% АСЗ закрилися.

У Хабаровському краї, на 2 районі з 9 АЗС залишилася одна!!! Місцеві займають чергу о 4 ранку!! І про це навіть Росія-1 зробила сюжет.

Проблему можна вирішити дуже просто – відпустити ціни. Так, бензин буде +40..+50%.

Але вилізе інша проблема – інфляція +20%

Для Кремля це крах.

Принадність у тому, що ці дегенерати думають пропетляти. Список їхніх способів вирішення просто приголомшливий:

  1. Збільшити експорт бензину з Білорусі - думаю, наші ЗСУ цього не дозволять
  2. Дозволити використовувати октанопідвищувальні присадки, а саме ММІ – монометиланілін. Жахливо отруйна речовина, яка ще й руйнує двигун, якщо її додавати більше ніж 1%, а вони точно додаватимуть більше.
  3. Імпорт палива з третіх країн. Тут теж все цікаво, імпортний бензин буде коштувати 90 руб на АЗС, при тому що Росстат малює ціну 66 рублів. Різниця 40%. Хто заплатить за банкет? Не ясно. Швидше за все держава.

Коротше кажучи, вони твердим кроком йдуть по граблях, обираючи найгіршу стратегію. З чим я їх і вітаю і бажаю не звертати з обраного шляху, а роздовбати швидше всю економіку!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
