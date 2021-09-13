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    Мюзикл «Аннет» – головний фільм Каннського кінофестивалю

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    Мюзикл «Аннет» – головний фільм Каннського кінофестивалю
    Мюзикл «Аннет» – головний фільм Каннського кінофестивалю
    Мюзикл «Аннет» – головний фільм Каннського кінофестивалю
    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка

    У режисера немає мети вас розважити. Він самовиражається та сповідається. Але робить це геніально

    Мовою оригіналу

    Про главный фильм Канского кинофестиваля

    Мюзикл «Аннетт» Леоса Каракса посмотрела еще три недели назад, но для отзыва созрела только сейчас.

    Итак, очень рекомендую смотреть в оригинале с субтитрами. Без дубляжа. Потому что 95% фильма – это песни.

    Да, люди там поют даже во время полового акта. Вначале это кажется странным, но потом привыкаешь. И уже вроде норм, вроде так и должно быть.

    Хотя в этом мюзикле ничего нормального нет. Он вообще ни на что не похож.

    Вначале кажется, что это история любви стендап комика и оперной певицы, но по факту – это фильм больше об отношениях отца и дочери. Это и love story, и детектив, и хоррор, и зрелищный экшен. Все в одном флаконе.

    «Я не знаю, как ещё говорить правду, чтобы за это не убили», – говорит главный герой стендап-комик, у которого нет цели рассмешить публику. Его шутки вообще не смешные.

    И у режиссера нет цели вас развлечь. Он самовыражается и исповедуется. Но делает это гениально.

    Вот мы и приблизились к спойлеру.

    *****

    У главных героев рождается дочь. И она – деревянная кукла на шарнирах. Почему так? Режиссер не считает нужным объяснить. В самом конце она превращается в реальную девочку.

    У нее есть удивительный дар..... Но об этом вы узнаете из фильма.

    И еще! Смотреть до самого конца. После титров тоже будет действие.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: фестиваль фільм
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    Мюзикл «Аннет» – головний фільм Каннського кінофестивалю