Мюзикл «Аннет» – головний фільм Каннського кінофестивалю

У режисера немає мети вас розважити. Він самовиражається та сповідається. Але робить це геніально

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Про главный фильм Канского кинофестиваля

Мюзикл «Аннетт» Леоса Каракса посмотрела еще три недели назад, но для отзыва созрела только сейчас.

Итак, очень рекомендую смотреть в оригинале с субтитрами. Без дубляжа. Потому что 95% фильма – это песни.

Да, люди там поют даже во время полового акта. Вначале это кажется странным, но потом привыкаешь. И уже вроде норм, вроде так и должно быть.

Хотя в этом мюзикле ничего нормального нет. Он вообще ни на что не похож.

Вначале кажется, что это история любви стендап комика и оперной певицы, но по факту – это фильм больше об отношениях отца и дочери. Это и love story, и детектив, и хоррор, и зрелищный экшен. Все в одном флаконе.

«Я не знаю, как ещё говорить правду, чтобы за это не убили», – говорит главный герой стендап-комик, у которого нет цели рассмешить публику. Его шутки вообще не смешные.

И у режиссера нет цели вас развлечь. Он самовыражается и исповедуется. Но делает это гениально.

Вот мы и приблизились к спойлеру.

*****

У главных героев рождается дочь. И она – деревянная кукла на шарнирах. Почему так? Режиссер не считает нужным объяснить. В самом конце она превращается в реальную девочку.

У нее есть удивительный дар..... Но об этом вы узнаете из фильма.

И еще! Смотреть до самого конца. После титров тоже будет действие.

Джерело: блог Олени Яхно

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