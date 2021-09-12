Режисер Кшиштоф Зануссі прилетів до Львова зніматися в документальному фільмі (фото)

В Україні Зануссі буде до 13 вересня включно

Польський режисер Кшиштоф Зануссі прилетів до Львова 10 вересня. Мета його поїздки – участь у зйомках документального фільму «Культурний код Кшиштофа Зануссі». Про це повідомив «Суспільному» координатор проєкту Ярослав Черепушко.

Проєкт режисера Владислава Робського реалізують за підтримки Українського культурного фонду. На території Львівщини проводять проміжний етап зйомок.

«Вони будуть відбуватися у Ходорові, під Львовом. Там живе Остап Вакулюк. Це учасник нашого проєкту, можна сказати, навіть його ведучий. Він має хороші стосунки із паном Кшиштофом, оскільки грав одну із ролей у його фільмі «Ефір», – каже Ярослав Черепушко.

Програма відвідин насичена.

«Зануссі приїздить до Остапа. Там його чекає так би мовити ряд випробувань. Це жарт. Насправді там досить насичена програма. Вони відвідають Свірський замок і навколо Ходорова будуть проводити різні експедиційні зйомки», – каже Ярослав Черепушко.

Владислав Робський є учнем Кшиштофа Зануссі. Про фільм організатори розповідають небагато:

«Є задум, але про сценарій говорити не можна. Режисер Владислав Робський намагається зрозуміти, хто ж такий Кшиштоф Зануссі. Йому 82 років, а він і досі продовжує знімати кіно», – розповів Ярослав Черепушко.

В Україні Зануссі буде до 13 вересня включно. Проєкт «Культурний код Кшиштофа Зануссі» знімають третій місяць. Зйомки триватимуть до кінця жовтня.

Двосерійний фільм транслюватимуть на регіональних телеканалах наприкінці 2021 року на початку 2022 року. Згодом його покажуть у Польщі.

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