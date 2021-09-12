Театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» оголосив переможців. Список

Призерів обирали у 11-ти категоріях та вручали спеціальні відзнаки

«Мельпомена Таврії» – міжнародний театральний фестиваль, який відбувається щорічно у Херсоні. Заснований у 1999 році. Метою фестивалю є популяризація мистецтва, обмін досвіду між творчими колективами, ознайомлення глядачів із найцікавішими виставами театрів із різних областей України та інших країн.

Підбивши підсумки ХХІІІ фестивалю «Мельпомена Таврії» Експертна рада визначала переможців у головних категоріях та вручила спеціальні відзнаки.

Вистави великої сцени:

«Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр

«Пейзаж» О. Бєльського. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху».

Вистави камерної сцени:

Режисура:

Андрій Білоус за вистави «Шинель» М. Гоголя, Київський національний академічний Молодий театр, та «Зозуля» за повістю В. Шевчука, Український малий драматичний театр.

Іван Уривський за виставу «Трамвай «Бажання»» Т. Вільямса, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Сценографія:

Борис Орлов, вистава «Шинель» М. Гоголя, Київський національний академічний Молодий театр.

Юлія Заулична, вистава «Механічний апельсин» Л. Лягушонкової, Дикий Театр, м. Київ.

Петро Богомазов, вистава «Трамвай «Бажання»» Т. Вільямса, Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка.

Наталія Ягупова, вистава «Козак Мамай» Б. Чуприни, Херсонський академічний обласний театр ляльок.

Олексій Гавриш, вистава «Зозуля» за повістю В. Шевчука. Український малий драматичний театр.

Костюм:

Ірина Лубська, вистава «Ромео & Джульєтта» В. Шекспіра, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр.

Ольга Гоноболіна, вистава «Козак Мамай» Б. Чуприни, Херсонський академічний обласний театр ляльок.

Музична вистава:

«Земля-Пісня» українські народні старовинні пісні, Слово І голоС / Word and Voice

«Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

Музичне вирішення:

Мар’яна Садовська, вистава «Так казав Заратустра» КЛІМа, Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса.

Оригінальна музика до вистави:

Усеін Бекіров, вистава «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр.

Костянтин Яворський, вистава «Козак Мамай» Б. Чуприни, Херсонський академічний обласний театр ляльок

Акторська майстерність:

Борис Орлов за роль «А» у виставі «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр.

Сергій Михайловський за роль Кирила у виставі «6,5» Л.Кудаєвої, А. Мая, Херсонський театр імені Миколи Куліша

Соланж Са за роль пані «Х» у виставі «Чез Стріндберг: Найсильніший + Парія» А. Стріндберга. СТВ - Театральна трупа Браги, Португалія.

Максим Руденко за роль Венсана Ларше у виставі «Ім’я» М. Делапорте, А. де ла Пательєре, Миколаївський національний український театр драми та музичної комедії.

Петро Миронов за роль Гуски у виставі «Блаженний острів» М. Куліша (за п’єсою «Отак загинув Гуска»), Київський академічний театр КОЛЕСО/Kiev Akademic Theater Koleso

Данііл КІНО за роль Собаки у виставі «Собачий вальс» Ю. Васюка, Театр на Михайлівській - ЦМ "Новий український театр"

Сергій Петько за роль Колі у виставі «Хлібне перемир’я» С. Жадана, Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра

Юрій Радіонов за роль Алекса у виставі «Механічний апельсин» Л. Лягушонкової, Дикий театр, м. Київ.

Дмитро Усов за низку ролей у виставах «Механічний апельсин» Л. Лягушонкової, Дикий театр, м. Київ, та «Чуваки не святкують, або Ukrainian» за творами Р. Горового, театр Ampulka , м. Харків.

Ірина Рура за роль Крістенсен у виставі «Безхребетність» за п’єсою І. Лаузунд, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М.Куліша.

Акторський ансамбль:

Вистава «Ім’я» М. Делапорте, А. де ла Пательєре, Миколаївський національний український театр драми та музичної комедії.

Вистава «Жили-були чиновники» К. Ірмака. Муніципальний театр Малтепе, м. Стамбул, Туреччина.

Вистава «7 розгніваних джентельменів» Дж. Стерджеса за мотивами «Сім самураїв», Київський академічний театр «Актор».

Вистава «Блаженний острів» М. Куліша (за п’єсою «Отак загинув Гуска»), Київський академічний театр «Колесо».

-Вистава «Хлібне перемир’я» С. Жадана, Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Вистава «Я. Люблю. Тебе» Є. Резніченка та учасників вистави, Театр на Чайной театральна лабораторія «Театр на Чайній».

Вистава «Зозуля» за повістю В. Шевчука. Український малий драматичний театр.

Акторський дует:

Яна Татарова та Мар’яна Боднар у виставі «Москалиця» М. Матіос, Київський театр оперети1

Пластичне вирішення:

Ніна Колеснікова, вистава «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр.

Миколай Миколайчик, вистава «MILOSC/Любов» тексти С. Екзюпері «Цитадель» і Л. да Вінчі, М. Миколайчика та акторів театру, Київський академічний театр «Золоті ворота».

Максим Булгаков, вистава «Ромео & Джульєтта» В. Шекспіра, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр.

Спеціальна відзнака Експертної ради:

Влад Троїцький за візуальне вирішення перформансу «…30 із 40…» та опери «LE».

За інноваційність репрезентації театру у сучасних умовах – проєкт «Камінний господар» Лесі Українки, Театр 360 градусів , м. Київ.

За просування цінності інклюзії в українському суспільстві та терапевтичну силу мистецтва вистава «Півень Хвалько», Інклюзивний театр при бібліотеці ім. О. Гончара «Звичайна роль – особливий актор». Режисер – Ірина Корольова.

За просування цінності інклюзії в українському суспільстві та терапевтичну силу мистецтва вистава «Хто росте в парку» К. Міхаліцина, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, кафедра мистецтва театру ляльок. Режисер – Катерина Лук’яненко.

Нагадаємо, у Києві проходить фестиваль «Senka», котрий 11 вересня розгорнув роботу у столичному сквері на Бульварно-Кудрявській вулиці.

В унікальному творчому просторі можна також відвідати мистецькі майстер-класи, послухати тематичні лекції, зробити яскраві світлини біля фотозон.