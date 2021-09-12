Театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» оголосив переможців. Список
Призерів обирали у 11-ти категоріях та вручали спеціальні відзнаки
«Мельпомена Таврії» – міжнародний театральний фестиваль, який відбувається щорічно у Херсоні. Заснований у 1999 році. Метою фестивалю є популяризація мистецтва, обмін досвіду між творчими колективами, ознайомлення глядачів із найцікавішими виставами театрів із різних областей України та інших країн.
Підбивши підсумки ХХІІІ фестивалю «Мельпомена Таврії» Експертна рада визначала переможців у головних категоріях та вручила спеціальні відзнаки.
Вистави великої сцени:
- «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр
- «Пейзаж» О. Бєльського. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху».
Вистави камерної сцени:
- «Чез Стріндберг: Найсильніший + Парія» А. Стріндберга. CTB - Companhia de Teatro de Braga
- «Жили-були чиновники» К. Ірмака. Муніципальний театр Малтепе, м. Стамбул, Туреччина.
- «Стусанина» А. Боровенський на основі текстів та біографії В. Стуса. театральна спільнота DSP
- «Так казав Заратустра» КЛІМа. Львівський Академічний театр імені Леся Курбаса
- «Вай-Вай» Г. Ісраеляна. Театр «Форма» (Вірменія).
- «Зозуля» за повістю В. Шевчука. Український Малий Драматичний Театр
Режисура:
- Андрій Білоус за вистави «Шинель» М. Гоголя, Київський національний академічний Молодий театр, та «Зозуля» за повістю В. Шевчука, Український малий драматичний театр.
- Іван Уривський за виставу «Трамвай «Бажання»» Т. Вільямса, Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка
Сценографія:
- Борис Орлов, вистава «Шинель» М. Гоголя, Київський національний академічний Молодий театр.
- Юлія Заулична, вистава «Механічний апельсин» Л. Лягушонкової, Дикий Театр, м. Київ.
- Петро Богомазов, вистава «Трамвай «Бажання»» Т. Вільямса, Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка.
- Наталія Ягупова, вистава «Козак Мамай» Б. Чуприни, Херсонський академічний обласний театр ляльок.
- Олексій Гавриш, вистава «Зозуля» за повістю В. Шевчука. Український малий драматичний театр.
Костюм:
- Ірина Лубська, вистава «Ромео & Джульєтта» В. Шекспіра, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр.
- Ольга Гоноболіна, вистава «Козак Мамай» Б. Чуприни, Херсонський академічний обласний театр ляльок.
- Музична вистава:
- «Земля-Пісня» українські народні старовинні пісні, Слово І голоС / Word and Voice
- «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».
Музичне вирішення:
- Мар’яна Садовська, вистава «Так казав Заратустра» КЛІМа, Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса.
Оригінальна музика до вистави:
- Усеін Бекіров, вистава «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр.
- Костянтин Яворський, вистава «Козак Мамай» Б. Чуприни, Херсонський академічний обласний театр ляльок
Акторська майстерність:
- Борис Орлов за роль «А» у виставі «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр.
- Сергій Михайловський за роль Кирила у виставі «6,5» Л.Кудаєвої, А. Мая, Херсонський театр імені Миколи Куліша
- Соланж Са за роль пані «Х» у виставі «Чез Стріндберг: Найсильніший + Парія» А. Стріндберга. СТВ - Театральна трупа Браги, Португалія.
- Максим Руденко за роль Венсана Ларше у виставі «Ім’я» М. Делапорте, А. де ла Пательєре, Миколаївський національний український театр драми та музичної комедії.
- Петро Миронов за роль Гуски у виставі «Блаженний острів» М. Куліша (за п’єсою «Отак загинув Гуска»), Київський академічний театр КОЛЕСО/Kiev Akademic Theater Koleso
- Данііл КІНО за роль Собаки у виставі «Собачий вальс» Ю. Васюка, Театр на Михайлівській - ЦМ "Новий український театр"
- Сергій Петько за роль Колі у виставі «Хлібне перемир’я» С. Жадана, Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра
- Юрій Радіонов за роль Алекса у виставі «Механічний апельсин» Л. Лягушонкової, Дикий театр, м. Київ.
- Дмитро Усов за низку ролей у виставах «Механічний апельсин» Л. Лягушонкової, Дикий театр, м. Київ, та «Чуваки не святкують, або Ukrainian» за творами Р. Горового, театр Ampulka , м. Харків.
- Ірина Рура за роль Крістенсен у виставі «Безхребетність» за п’єсою І. Лаузунд, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М.Куліша.
Акторський ансамбль:
- Вистава «Ім’я» М. Делапорте, А. де ла Пательєре, Миколаївський національний український театр драми та музичної комедії.
- Вистава «Жили-були чиновники» К. Ірмака. Муніципальний театр Малтепе, м. Стамбул, Туреччина.
- Вистава «7 розгніваних джентельменів» Дж. Стерджеса за мотивами «Сім самураїв», Київський академічний театр «Актор».
- Вистава «Блаженний острів» М. Куліша (за п’єсою «Отак загинув Гуска»), Київський академічний театр «Колесо».
- -Вистава «Хлібне перемир’я» С. Жадана, Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.
- Вистава «Я. Люблю. Тебе» Є. Резніченка та учасників вистави, Театр на Чайной театральна лабораторія «Театр на Чайній».
- Вистава «Зозуля» за повістю В. Шевчука. Український малий драматичний театр.
Акторський дует:
- Яна Татарова та Мар’яна Боднар у виставі «Москалиця» М. Матіос, Київський театр оперети1
Пластичне вирішення:
- Ніна Колеснікова, вистава «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр.
- Миколай Миколайчик, вистава «MILOSC/Любов» тексти С. Екзюпері «Цитадель» і Л. да Вінчі, М. Миколайчика та акторів театру, Київський академічний театр «Золоті ворота».
- Максим Булгаков, вистава «Ромео & Джульєтта» В. Шекспіра, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр.
Спеціальна відзнака Експертної ради:
- Влад Троїцький за візуальне вирішення перформансу «…30 із 40…» та опери «LE».
- За інноваційність репрезентації театру у сучасних умовах – проєкт «Камінний господар» Лесі Українки, Театр 360 градусів , м. Київ.
- За просування цінності інклюзії в українському суспільстві та терапевтичну силу мистецтва вистава «Півень Хвалько», Інклюзивний театр при бібліотеці ім. О. Гончара «Звичайна роль – особливий актор». Режисер – Ірина Корольова.
- За просування цінності інклюзії в українському суспільстві та терапевтичну силу мистецтва вистава «Хто росте в парку» К. Міхаліцина, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, кафедра мистецтва театру ляльок. Режисер – Катерина Лук’яненко.
Нагадаємо, у Києві проходить фестиваль «Senka», котрий 11 вересня розгорнув роботу у столичному сквері на Бульварно-Кудрявській вулиці.
В унікальному творчому просторі можна також відвідати мистецькі майстер-класи, послухати тематичні лекції, зробити яскраві світлини біля фотозон.