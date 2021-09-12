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    Театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» оголосив переможців. Список

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    Щорічний мистецький фестиваль закінчився, відзначивши головні досягнення на театральній сцені - Театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» оголосив переможців. Список
    Щорічний мистецький фестиваль закінчився, відзначивши головні досягнення на театральній сцені
    Фото з відкритих джерел

    Призерів обирали у 11-ти категоріях та вручали спеціальні відзнаки

    «Мельпомена Таврії» – міжнародний театральний фестиваль, який відбувається щорічно у Херсоні. Заснований у 1999 році. Метою фестивалю є популяризація мистецтва, обмін досвіду між творчими колективами, ознайомлення глядачів із найцікавішими виставами театрів із різних областей України та інших країн.

    Підбивши підсумки ХХІІІ фестивалю «Мельпомена Таврії» Експертна рада визначала переможців у головних категоріях та вручила спеціальні відзнаки.

    Вистави великої сцени:

    • «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр
    • «Пейзаж» О. Бєльського. Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв «Академія руху».

    Вистави камерної сцени:

    Режисура:

    Сценографія:

    • Борис Орлов, вистава «Шинель» М. Гоголя, Київський національний академічний Молодий театр.
    • Юлія Заулична, вистава «Механічний апельсин» Л. Лягушонкової, Дикий Театр, м. Київ.
    • Петро Богомазов, вистава «Трамвай «Бажання»» Т. Вільямса, Національний академічний драматичний театр ім. І. Франка.
    • Наталія Ягупова, вистава «Козак Мамай» Б. Чуприни, Херсонський академічний обласний театр ляльок.
    • Олексій Гавриш, вистава «Зозуля» за повістю В. Шевчука. Український малий драматичний театр.

    Костюм:

    • Ірина Лубська, вистава «Ромео & Джульєтта» В. Шекспіра, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр.
    • Ольга Гоноболіна, вистава «Козак Мамай» Б. Чуприни, Херсонський академічний обласний театр ляльок.
    • Музична вистава:
    • «Земля-Пісня» українські народні старовинні пісні, Слово І голоС / Word and Voice
    • «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського, Київський академічний театр українського фольклору «Берегиня».

    Музичне вирішення:

    • Мар’яна Садовська, вистава «Так казав Заратустра» КЛІМа, Львівський академічний молодіжний театр ім. Леся Курбаса.

    Оригінальна музика до вистави:

    Акторська майстерність:

    • Борис Орлов за роль «А» у виставі «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр.
    • Сергій Михайловський за роль Кирила у виставі «6,5» Л.Кудаєвої, А. Мая, Херсонський театр імені Миколи Куліша
    • Соланж Са за роль пані «Х» у виставі «Чез Стріндберг: Найсильніший + Парія» А. Стріндберга. СТВ - Театральна трупа Браги, Португалія.
    • Максим Руденко за роль Венсана Ларше у виставі «Ім’я» М. Делапорте, А. де ла Пательєре, Миколаївський національний український театр драми та музичної комедії.
    • Петро Миронов за роль Гуски у виставі «Блаженний острів» М. Куліша (за п’єсою «Отак загинув Гуска»), Київський академічний театр КОЛЕСО/Kiev Akademic Theater Koleso
    • Данііл КІНО за роль Собаки у виставі «Собачий вальс» Ю. Васюка, Театр на Михайлівській - ЦМ "Новий український театр"
    • Сергій Петько за роль Колі у виставі «Хлібне перемир’я» С. Жадана, Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра
    • Юрій Радіонов за роль Алекса у виставі «Механічний апельсин» Л. Лягушонкової, Дикий театр, м. Київ.
    • Дмитро Усов за низку ролей у виставах «Механічний апельсин» Л. Лягушонкової, Дикий театр, м. Київ, та «Чуваки не святкують, або Ukrainian» за творами Р. Горового, театр Ampulka , м. Харків.
    • Ірина Рура за роль Крістенсен у виставі «Безхребетність» за п’єсою І. Лаузунд, Херсонський обласний академічний музично-драматичний театр ім. М.Куліша.

    Акторський ансамбль:

    • Вистава «Ім’я» М. Делапорте, А. де ла Пательєре, Миколаївський національний український театр драми та музичної комедії.
    • Вистава «Жили-були чиновники» К. Ірмака. Муніципальний театр Малтепе, м. Стамбул, Туреччина.
    • Вистава «7 розгніваних джентельменів» Дж. Стерджеса за мотивами «Сім самураїв», Київський академічний театр «Актор».
    • Вистава «Блаженний острів» М. Куліша (за п’єсою «Отак загинув Гуска»), Київський академічний театр «Колесо».
    • -Вистава «Хлібне перемир’я» С. Жадана, Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.
    • Вистава «Я. Люблю. Тебе» Є. Резніченка та учасників вистави, Театр на Чайной театральна лабораторія «Театр на Чайній».
    • Вистава «Зозуля» за повістю В. Шевчука. Український малий драматичний театр.

    Акторський дует:

    Пластичне вирішення:

    • Ніна Колеснікова, вистава «Шинель» М. Гоголя. Київський національний академічний Молодий театр.
    • Миколай Миколайчик, вистава «MILOSC/Любов» тексти С. Екзюпері «Цитадель» і Л. да Вінчі, М. Миколайчика та акторів театру, Київський академічний театр «Золоті ворота».
    • Максим Булгаков, вистава «Ромео & Джульєтта» В. Шекспіра, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр.

    Спеціальна відзнака Експертної ради:

    • Влад Троїцький за візуальне вирішення перформансу «…30 із 40…» та опери «LE».
    • За інноваційність репрезентації театру у сучасних умовах – проєкт «Камінний господар» Лесі Українки, Театр 360 градусів , м. Київ.
    • За просування цінності інклюзії в українському суспільстві та терапевтичну силу мистецтва вистава «Півень Хвалько», Інклюзивний театр при бібліотеці ім. О. Гончара «Звичайна роль – особливий актор». Режисер – Ірина Корольова.
    • За просування цінності інклюзії в українському суспільстві та терапевтичну силу мистецтва вистава «Хто росте в парку» К. Міхаліцина, Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого, кафедра мистецтва театру ляльок. Режисер – Катерина Лук’яненко.

    Нагадаємо, у Києві проходить фестиваль «Senka», котрий 11 вересня розгорнув роботу у столичному сквері на Бульварно-Кудрявській вулиці.

    В унікальному творчому просторі можна також відвідати мистецькі майстер-класи, послухати тематичні лекції, зробити яскраві світлини біля фотозон.

    Теги: кіно театр Херсон фестиваль актор
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    Театральний фестиваль «Мельпомена Таврії» оголосив переможців. Список