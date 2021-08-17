Свою місію в Афганістані американці виконали ще 10 років тому
Тепер Росія і її союзники будуть самостійно стримувати талібів
Мовою оригіналу
«Американские войска не могут и не должны сражаться и погибать в войне, в которой афганские военные не хотят сражаться за себя.
США потратили более триллиона долларов и дали афганским военным все инструменты, которые им могли понадобиться, но не смогли дать им желание сражаться за свое будущее.
Еще год или пять лет пребывания американских сил в Афганистане ничего бы не изменили»
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Байден все правильно сказал. Благо, свою миссию в Афганистане ( ликвидацию Аль-Каиды) американцы выполнили еще 10 лет назад. А дикари с винтовками для их нацбезопасности угрозы не представляют.
Как это не парадоксально, но все эти 20 лет американская армия обеспечивала безопасность союзников России по ОДКБ (в первую очередь Таджикистана) и Китая.
Пусть теперь сами талибов сдерживают.
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Джерело: блог Олени Яхно