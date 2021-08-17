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    Думки вголос

    Свою місію в Афганістані американці виконали ще 10 років тому

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
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    Байден: Ще рік або п'ять років перебування американських сил в Афганістані нічого б не змінили - Свою місію в Афганістані американці виконали ще 10 років тому
    Байден: Ще рік або п'ять років перебування американських сил в Афганістані нічого б не змінили

    Тепер Росія і її союзники будуть самостійно стримувати талібів

    Мовою оригіналу

    «Американские войска не могут и не должны сражаться и погибать в войне, в которой афганские военные не хотят сражаться за себя.

    США потратили более триллиона долларов и дали афганским военным все инструменты, которые им могли понадобиться, но не смогли дать им желание сражаться за свое будущее.

    Еще год или пять лет пребывания американских сил в Афганистане ничего бы не изменили»

    ****

    Байден все правильно сказал. Благо, свою миссию в Афганистане ( ликвидацию Аль-Каиды) американцы выполнили еще 10 лет назад. А дикари с винтовками для их нацбезопасности угрозы не представляют.

    Как это не парадоксально, но все эти 20 лет американская армия обеспечивала безопасность союзников России по ОДКБ (в первую очередь Таджикистана) и Китая.

    Пусть теперь сами талибов сдерживают.

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    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія США Афганістан Талібан
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    Свою місію в Афганістані американці виконали ще 10 років тому