Свою місію в Афганістані американці виконали ще 10 років тому

Байден: Ще рік або п'ять років перебування американських сил в Афганістані нічого б не змінили

Тепер Росія і її союзники будуть самостійно стримувати талібів

Мовою оригіналу

«Американские войска не могут и не должны сражаться и погибать в войне, в которой афганские военные не хотят сражаться за себя.

США потратили более триллиона долларов и дали афганским военным все инструменты, которые им могли понадобиться, но не смогли дать им желание сражаться за свое будущее.

Еще год или пять лет пребывания американских сил в Афганистане ничего бы не изменили»

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Байден все правильно сказал. Благо, свою миссию в Афганистане ( ликвидацию Аль-Каиды) американцы выполнили еще 10 лет назад. А дикари с винтовками для их нацбезопасности угрозы не представляют.

Как это не парадоксально, но все эти 20 лет американская армия обеспечивала безопасность союзников России по ОДКБ (в первую очередь Таджикистана) и Китая.

Пусть теперь сами талибов сдерживают.

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Джерело: блог Олени Яхно

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