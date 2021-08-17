Події в Афганістані. У Порошенка назвали «першу жертву в Україні»

Єлісєєв вважає, що події в Афганістані кинуть тінь на результати довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому

«Першою «жертвою» ситуації в Афганістані стане Київський саміт Кримської платформи 23 серпня», – прогнозує Єлісєєв

Радник п'ятого Президента Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв у своєму блозі у Telegram пише, що події в Афганістані та падіння прозахідного уряду затьмарять інші питання інформаційного та політичного порядку денного світу в найближчій перспективі. Тому існує високий ризик відходу на другий план та зниження міжнародної уваги до України.

«Першою «жертвою» стане Київський саміт Кримської платформи 23 серпня. Логічно, що в головах лідерів та в кулуарних розмовах на полях саміту йтиметься швидше не про шляхи деокупації Криму від російського агресора, а про жахи нового афганського режиму та роздуми, що робити з Афганістаном далі. І, на жаль, очевидно знову будемо чути тези про необхідність посилення діалогу та взаємодії Заходу з Москвою у врегулюванні гострої безпекової кризи в Середній Азії», – прогнозує Єлісєєв.

Він також вважає, що події в Афганістані кинуть тінь на результати довгоочікуваного візиту Зеленського до Білого дому.

«Провал статусу Афганістану як особливого союзника США поза НАТО практично нівелює символізм та значення для України аналогічної домовленості по лінії Байден-Зеленський. Водночас, афганське фіаско стимулюватиме Вашингтон до пошуку якоїсь швидкої дипломатичної та безпекової піар-перемоги й це, безсумнівно, має використати Банкова для просування безпекових інтересів України, зокрема по лінії статусу особливого союзника та двосторонньої безпекової угоди», – наголошує радник Порошенка.

І додає: «Як елемент обов'язкової програми Зеленський мав би скликати засідання РНБО для здійснення аналізу подій в Афганістані, їхнього політичного, безпекового та економічного значення для інтересів України. Не зайвим було б проаналізувати уроки блискавичної воєнної перемоги талібів над краще укомплектованими з технічної точки зору майже 300 тисячними урядовими військами для їх використання в протидії російським військам. Тверезо розглянути проблематику стійкості інституцій влади як одного з важливих стовпів державного розвитку. Варто приділити увагу і проблемі нелегальної міграції з Афганістану в Україну, у т.ч. через території Таджикистану й Узбекистану».

«Саме в таких критичних ситуаціях напрацьовується безцінний досвід спільних дій та гартується довіра. І питання не лише в політичних підходах та оцінках. Важливою була б більш тісна взаємодія з партнерами, передусім по ЄС, у питанні евакуації громадян України та ЄС з Афганістану. Прецеденти такої роботи в гарячих точках світу вже існували в попередні роки й довели свою ефективність», – пише Єлісєєв.

«Банковій треба вивільнити частину інтелектуального ресурсу, відволіктися від святкового перед Днем незалежності настрою та ґрунтовно оцінити ризики Афганістану для України. Одна з ключових небезпек криється в тому, що Москва цілком може скористатися «вікном можливостей» і запропонувати Вашингтону та ЄС спільну взаємодію у вирішенні проблеми Афганістану в обмін на поступки з «українського досьє». Торгівля проблемними питаннями і своїми можливостями для їхнього улагодження в обмін на свій інтерес - найліквідніша валюта Кремля», – нагадав Єлісєєв.

Головна мета Києва – опинитися в колі союзників і не дати перетворити вирішення проблем Донбасу та Криму в розмінну монету в складній геополітичній грі, резюмує Костянтин Єлісєєв.

Як раніше повідомлялося, 90 українців афганського походження та членів їхніх родин висловили бажання евакуюватися з території Афганістану в Україну.

Нагадаємо, Україна евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них – громадяни Афганістану – попросила про статус біженця.

До слова, названо країни, які крім Росії залишають своїх дипломатів в Кабулі.

Станом на сьогодні країни ЄС забирають з Афганістану дипломатів та закривають посольства.

Також 16 серпня генсек ООН звернувся з потужним закликом до світової спільноти через події в Афганістані.

Таліби захопили столицю Афганістану Кабул без бою. Уряд віддав їм владу, щоб уникнути кровопролиття.

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