У Росії жінку облили окропом під час спроби влаштуватися на роботу (відео)

Росіянці запропонували пройти через душову – шлюз, в якому працівника з усіх боків обливає вода з миючим засобом

У Росії на агрохолдингу в Челябінській області жінку облили окропом в перший робочий день. Про це повідомляє місцевий «31 канал».

Росіянка хотіла влаштуватися адміністратором на свинокомплекс «Родніковський», але їй запропонували спершу пройти через душову – шлюз, в якому працівника з усіх боків обливає вода з миючим засобом.

«Заходжу в душовий шлюз, двері блокуються і на мене починає бризкати гаряча вода. В жаху я починаю намагатися відкрити двері, кричати і кликати на допомогу, але мені ніхто не відкривав, нікого не було . Не знаю, скільки я там простояла, хвилину, дві? Весь цей час я кричала, кликала на допомогу, стукала по дверях. Страх все більше мене долав і я почала впадати у відчай, що хтось прийде. І я виявилася права. Ніхто не прийшов. У підсумку мені вдалося відкрити двері, або вона сама розблокувалася», – скаржиться постраждала.

Коли вона поскаржилася начальству, то замість вибачень її звинуватили у брехні.

«Він сказав, що я обманюю і вода не може бути гарячою, оскільки вона холодна. Я сказала, що тут не працюватиму. Він сказав, що ця робота, значить, не для мене і пішов», – каже жінка.

За її словами, їй довелося звернутися до лікаря – після того, що сталося у неї погіршилося самопочуття і підвищилася температура тіла.

Нагадаємо, у Росії знайшли мертвими трьох студентів під час застілля. За даними СК, при огляді тіл видимих тілесних ушкоджень не виявлено. «Не виключається версія про отруєння невстановленою речовиною. Для встановлення точної причини смерті призначені судово-медичні експертизи», – уточнили у відомстві.