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    Думки вголос

    Як Порошенко повертатиме собі владу

    • Олена Яхно

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Як Порошенко повертатиме собі владу

    Все зробить Зеленський. А Порошенко чекатиме, коли соціально орієнтований електорат дійде до справжнього зубожіння

    Мовою оригіналу

    Вчера на одном ватном, но популярном ресурсе просмотрела статейку «Как Порошенко планирует вернуть себе власть». Очень смеялась!

    Ладно! Так и быть! Ловите инсайд! Я, добрая душа, расскажу вам правду!

    Что же на самом деле планирует предпринять коварный ПАП?

    Барабаннная дробь

    НИЧЕГО

    Все сделает Зеленский! А Порошенко просто будет ждать, когда социально ориентированный электорат дойдёт до настоящего зубожіння! И начнёт вспоминать: а ведь при Порохе не так-то плохо было.

    Вот и весь коварный план

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Петро Порошенко Володимир Зеленський президент
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