Посередник ЄС повертається до Грузії для перемовин щодо виходу із кризи

Мішель підбив підсумки прогресу, який вже досягнуто в посередництві Грузії з Крістіаном Даніельсоном

Спеціальний представник Європейського союзу Крістіан Даніельсон знову поїде до Грузії для посередництва у переговорах щодо врегулювання політичної кризи.

Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

«Підбив підсумки прогресу, який вже досягнуто в посередництві Грузії з Крістіаном Даніельсоном. Час піти на необхідні компроміси в інтересах громадян Грузії. Посланець повернеться, щоб продовжити посередництво», - написав Мішель у Twitter.

Took stock of the progress already achieved in Georgia mediation with @DanielssonEU



Time to make the necessary compromises in the interest of the citizens of Georgia



Envoy will travel back to continue mediation. — Charles Michel (@eucopresident) March 22, 2021

Під час першого візиту Даніельсона, за заявами грузинської опозиції, влада пішла назустріч у декількох важливих напрямках.

Зокрема, у випадку повернення опозиції у парламент вона зможе отримати керівництво низкою комітетів, які дозволяють здійснювати контроль за роботою влади.

До слова, у лютому Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з командою вирушив до Брюсселя, де провів зустріч з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Шмигаль і Мішель обговорили запуск процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС, Кримської платформи і візит останнього в Україну.