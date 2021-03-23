Посередник ЄС повертається до Грузії для перемовин щодо виходу із кризи
Мішель підбив підсумки прогресу, який вже досягнуто в посередництві Грузії з Крістіаном Даніельсоном
Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.
«Підбив підсумки прогресу, який вже досягнуто в посередництві Грузії з Крістіаном Даніельсоном. Час піти на необхідні компроміси в інтересах громадян Грузії. Посланець повернеться, щоб продовжити посередництво», - написав Мішель у Twitter.
Took stock of the progress already achieved in Georgia mediation with @DanielssonEU— Charles Michel (@eucopresident) March 22, 2021
Time to make the necessary compromises in the interest of the citizens of Georgia
Envoy will travel back to continue mediation.
Під час першого візиту Даніельсона, за заявами грузинської опозиції, влада пішла назустріч у декількох важливих напрямках.
Зокрема, у випадку повернення опозиції у парламент вона зможе отримати керівництво низкою комітетів, які дозволяють здійснювати контроль за роботою влади.
До слова, у лютому Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з командою вирушив до Брюсселя, де провів зустріч з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Шмигаль і Мішель обговорили запуск процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС, Кримської платформи і візит останнього в Україну.