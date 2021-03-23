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    Посередник ЄС повертається до Грузії для перемовин щодо виходу із кризи

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    Посередник ЄС повертається до Грузії для перемовин щодо виходу із кризи

    Мішель підбив підсумки прогресу, який вже досягнуто в посередництві Грузії з Крістіаном Даніельсоном

    Спеціальний представник Європейського союзу Крістіан Даніельсон знову поїде до Грузії для посередництва у переговорах щодо врегулювання політичної кризи.

    Про це заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

    «Підбив підсумки прогресу, який вже досягнуто в посередництві Грузії з Крістіаном Даніельсоном. Час піти на необхідні компроміси в інтересах громадян Грузії. Посланець повернеться, щоб продовжити посередництво», - написав Мішель у Twitter.

    Під час першого візиту Даніельсона, за заявами грузинської опозиції, влада пішла назустріч у декількох важливих напрямках.

    Зокрема, у випадку повернення опозиції у парламент вона зможе отримати керівництво низкою комітетів, які дозволяють здійснювати контроль за роботою влади.

    До слова, у лютому Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з командою вирушив до Брюсселя, де провів зустріч з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем.

    Шмигаль і Мішель обговорили запуск процесу всеосяжного огляду досягнення цілей Угоди про асоціацію з ЄС, Кримської платформи і візит останнього в Україну.

    Теги: ЄС Грузія Twitter президент влада парламент час
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