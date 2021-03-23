Не для того українці боролися за свободу, щоб Татаров і Портнов продовжили керувати державою
Україна дорогою ціною заплатила за своє право на свободу
Андрій Єрмак послам країн G7 та ЄС в Україні:
«Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває у стані війни та дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу та незалежність».
Так, Андрію Борисовичу, Україна дорогою ціною заплатила за своє право на свободу.
І не для того українці боролися за свободу і незалежність, аби:
- ваш брат торгував посадами у державних установах;
- «Студія Квартал 95» перетворювала українську політику у дешевий водевіль;
- президент Зеленський і його офіс «зливали» справу «вагнерівців»;
- Татаров, Портнов і К продовжували керувати державою;
- нинішня влада відновлювала закупівлю російської електроенергії.
Сподіваюсь ви про це також сказали послам?
Джерело: блог Сергія Руденка