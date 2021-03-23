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    Думки вголос

    Не для того українці боролися за свободу, щоб Татаров і Портнов продовжили керувати державою

    Не для того українці боролися за свободу, щоб Татаров і Портнов продовжили керувати державою

    Україна дорогою ціною заплатила за своє право на свободу

    Андрій Єрмак послам країн G7 та ЄС в Україні:

    «Люди, які прийшли на вулицю Банкову, були налаштовані на провокацію конфлікту. Те, що відбувалося в суботу, є абсолютно неприпустимим для демократичної держави, яка перебуває у стані війни та дуже дорогою ціною завоювала своє право на свободу та незалежність».

    Так, Андрію Борисовичу, Україна дорогою ціною заплатила за своє право на свободу.

    І не для того українці боролися за свободу і незалежність, аби:

    • ваш брат торгував посадами у державних установах;
    • «Студія Квартал 95» перетворювала українську політику у дешевий водевіль;
    • президент Зеленський і його офіс «зливали» справу «вагнерівців»;
    • Татаров, Портнов і К продовжували керувати державою;
    • нинішня влада відновлювала закупівлю російської електроенергії.

    Сподіваюсь ви про це також сказали послам?

    Джерело: блог Сергія Руденка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЄС українці президент Андрій Портнов Андрій Єрмак Офіс президента Денис Єрмак Олег Татаров
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