Приховувати правду більше неможливо. Путінській агресії дадуть відсіч

Путін вважає себе переможцем...

Досить скоро ми побачимо формування західної консолідованої позиції протидії путінської агресії, тому що більше приховувати правду неможливо. Путінський режим – режим агресивний, режим фашистський, режим, що загрожує не тільки колишньому Радянському Союзу, а й усьому світу.

Не треба далеко ходити: режим у Венесуелі тримається виключно за підтримки Путіна, кубинський режим, Нікарагуа. Плюс ми бачимо підвищення активності путінських наймитів у Африці, зміцнення Асада. Завдання Путіна – зберігати диктаторів, для нього вони як опорні пункти.

Путін вважає себе переможцем, бо всі диктатори, яким він надавав допомогу, збереглися при владі. Але ситуація в Казахстані може бути переломною. Якщо токаєвський режим не встоїть у ситуації прямої російської інтервенції, якщо не вдасться взяти під контроль події по всьому Казахстану, а лише в Алмати, це буде сигналом для решти світу.

Диктатура – це як доміно, треба зіштовхнути одну кістячку і потім вони посипляться. І Путін це розуміє так само, як і ті, хто йому зараз протистоять.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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