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    Думки вголос

    Приховувати правду більше неможливо. Путінській агресії дадуть відсіч

    • Гаррі Каспаров

      13-й чемпіон світу з шахів, політик

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    Завдання Путіна &ndash; зберігати диктаторів&nbsp; - Приховувати правду більше неможливо. Путінській агресії дадуть відсіч
    Завдання Путіна – зберігати диктаторів 
    фото з відкритих джерел

    Путін вважає себе переможцем...

    Досить скоро ми побачимо формування західної консолідованої позиції протидії путінської агресії, тому що більше приховувати правду неможливо. Путінський режим – режим агресивний, режим фашистський, режим, що загрожує не тільки колишньому Радянському Союзу, а й усьому світу.

    Не треба далеко ходити: режим у Венесуелі тримається виключно за підтримки Путіна, кубинський режим, Нікарагуа. Плюс ми бачимо підвищення активності путінських наймитів у Африці, зміцнення Асада. Завдання Путіна – зберігати диктаторів, для нього вони як опорні пункти.

    Путін вважає себе переможцем, бо всі диктатори, яким він надавав допомогу, збереглися при владі. Але ситуація в Казахстані може бути переломною. Якщо токаєвський режим не встоїть у ситуації прямої російської інтервенції, якщо не вдасться взяти під контроль події по всьому Казахстану, а лише в Алмати, це буде сигналом для решти світу.

    Диктатура – це як доміно, треба зіштовхнути одну кістячку і потім вони посипляться. І Путін це розуміє так само, як і ті, хто йому зараз протистоять.

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    Джерело: блог Гаррі Каспарова

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    Теги: Путін путінський режим Казахстан агресія
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    Приховувати правду більше неможливо. Путінській агресії дадуть відсіч