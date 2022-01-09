Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану

Влада занепокоєна подіями в охопленій протестами країні

Німеччина припинила експорт продукції військового призначення в Казахстан через ситуацію в країні. Про це повідомляє DW.

Німецькою владою вжито заходів із метою припинила постачання цих товарів у Казахстан, проте подробиць щодо самого рішення наразі немає.

Таке рішення було прийняте після заяви президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, який наказав силовикам відкривати по протестувальниках вогонь на ураження без попередження.

Нагадаємо, минулого року Німеччина видала 25 ліцензій на постачання оборонної продукції в Казахстан на загальну суму приблизно € 2,2 млн. Як зазначають агенції, це невелика частина німецького експорту.

Казахстан не є одним з основних отримувачів німецької оборонної продукції, але, як свідчить, доповідь Боннського міжнародного центру конверсії (BICC) від грудня 2021 року, в останні роки ФРН регулярно постачала туди мисливські та спортивні гвинтівки, системи технічної розвідки, легкі вертольоти, а також супутникове та ракетне паливо для космодрому Байконур.

Крім того, Казахстан закуповував німецькі пістолети. Зокрема, за даними BICC, німецька фірма Sig Sauer поставила кілька сотень пістолетів для служби безпеки експрезидента Казахстану Нурсултана Назарбаєва та спецпідрозділу боротьби з тероризмом «Аристан».

Нагадаємо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

Також президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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