ЄС готовий допомогти Казахстану – Боррель

Євросоюз пропонує допомогу у врегулюванні кризи

Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель у суботу заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Ми готові надати допомогу у пошуку мирного вирішення кризи», – йдеться у заяві Борреля.

Він також закликав країни, які у рамках ОДКБ відправили до Казахстану свій військовий контингент, поважати суверенітет цієї країни.

«Військова підтримка ззовні має здійснюватися з повагою до суверенітету та незалежності Казахстану та фундаментальних прав його громадян», – додає глава зовнішньополітичної служби ЄС.

Нагадаємо, Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

Також Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

Також президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників.

Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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