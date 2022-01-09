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    ЄС готовий допомогти Казахстану – Боррель

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    Іноземні військові мають поважати суверенітет країни - ЄС готовий допомогти Казахстану – Боррель

    Іноземні військові мають поважати суверенітет країни

    фото: 24 Канал

    Євросоюз пропонує допомогу у врегулюванні кризи

    Глава зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель у суботу заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану у врегулюванні кризи. Про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

    «Ми готові надати допомогу у пошуку мирного вирішення кризи», – йдеться у заяві Борреля.

    Він також закликав країни, які у рамках ОДКБ відправили до Казахстану свій військовий контингент, поважати суверенітет цієї країни.

    «Військова підтримка ззовні має здійснюватися з повагою до суверенітету та незалежності Казахстану та фундаментальних прав його громадян», – додає глава зовнішньополітичної служби ЄС.

    Нагадаємо, Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

    Також Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою.

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

    Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

    Також президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників.

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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    Теги: ЄС Казахстан військові суверенітет
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    ЄС готовий допомогти Казахстану – Боррель