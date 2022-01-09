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    Події в Казахстані: пораховано збитки та затриманих

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    Мародери розграбували магазини та банки<br /><br /> - Події в Казахстані: пораховано збитки та затриманих
    Мародери розграбували магазини та банки

    фото: Tengrinews.kz

    Силовики заявили про «стабілізацію» ситуації в країні

    Глава міністерства внутрішніх справ (МВС) Казахстану Ерлан Тургумбаев оцінив збитки, нанесені мародерами. Сума склала приблизно $200 млн, заявив міністр в ефірі телеканалу «Хабар 24».

    Тургумбаев розповів, що мародери розграбували понад 100 великих об’єктів торгівлі та банків, а також пошкодили та знищили понад 400 одиниць автотранспортних засобів, включаючи 346 машин органів внутрішніх справ.

    За інформацією МВС Казахстану, число затриманих під час протестів перевищило п'ять тисяч, а саме – 5135 людей.

    Також Тургумбаев заявив, що ситуація «стабілізувалася» у всіх регіонах Казахстану.

    «Звільнено всі раніше захоплені будинки акіматів. Відновлюється робота комунальних об'єктів та система життєзабезпечення», – сказав голова МВС республіки.

    Крім того, стало відомо, на скільки зменшилися статки найбагатших людей Казахстану.

    Нагадаємо, вчора в Алмати очевидці повідомляли про бої.

    10 січня влада Казахстану оголосила загальнонаціональну жалобу.

    Напередодні Боррель заявив, що ЄС готовий допомогти Казахстану.

    Як відомо, Росія відправить у Казахстан ще понад 20 літаків із десантом і технікою. Тим часом Німеччина припинила постачання зброї до Казахстану.

    Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) пробудуть у країні доти, доки в країні не стабілізується ситуація.

    Так звані «миротворці» у Казахстані мають право застосовувати зброю.

    Тим часом США сумніваються у законності запрошення іноземних військ у Казахстан.

    Як відомо, Росія з трьох аеродромів перекидає війська до Казахстану. Також Лукашенко відправив десант на допомогу Токаєву.

    Також президент Казахстану наказав силовикам стріляти на ураження у протестувальників.

    Увечері 5 січня прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що рада колективної безпеки Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили до Казахстану. Рішення прийнято у зв'язку зі зверненням президента Казахстану і «зважаючи на загрозу національній безпеці і суверенітету, викликаної в тому числі втручанням ззовні».

    Зазначається, що рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення щодо направлення колективних миротворчих сил до Республіки Казахстан «із метою стабілізації та нормалізації ситуації в країні».

    Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

    Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

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    Теги: МВС міністр Казахстан
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    Події в Казахстані: пораховано збитки та затриманих