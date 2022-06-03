Утилізація: Росія повертає на війну солдатів, які залікували отримані в Україні поранення

Військових відправлять на нові місця служби прямо з реабілітаційного центру

Російське Міноборони повертає на війну військовослужбовців, які отримали поранення в Україні. Відповідне відео оприлюднила пресслужба російського військового відомства.

На відео заступник голови Міноборони Росії Микола Панков оголосив, що перша група російських військових (13 осіб), які отримали поранення під час «спецоперації», пройшовши реабілітацію, повертаються до служби.

Російським солдатам у реабілітаційно-освітньому центрі, одягнутим у однакові «парадні» піжами, вручили сертифікати про перепідготовку та нові звання.

Нагадаємо, раніше російський окупант Дмитро Парамошкін, який побував на війні в Україні, потрапив у полон, був обміняний, заявив у інтерв'ю російському медіа, що хоче знову поїхати в Україну. Парамошкін потрапив у полон у перші дні війни у районі Миколаєва, він провів у полоні близько півтора місяця.

За 100 днів повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували 30 950 окупантів та знищили 1 367 ворожих танків.

Як зазначається у звіті Американського інституту вивчення війни (ISW) за 30 травня, значні втрати серед офіцерів російської армії у війні в України призводять до ще більшої деморалізації армії РФ. Також у Росії зростає внутрішнє інакомислення та незадоволення війною в Україні.