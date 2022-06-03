«Послужливі ідіоти». Порошенко прокоментував скандал на кордоні
Порошенко зазначив, що проблему на кордоні вирішило його відкрите звернення до Зеленського
П’ятий президент України, голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прокоментував нещодавній інцидент на кордоні, коли прикордонники не хотіли його випустити з країни для участі у Парламентській асамблеї НАТО. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Спроби зруйнувати внутрішню єдність в Україні з боку «корисних, послужливих ідіотів» шкодять нашій державі. Це – атака на ключову позицію того, чого чекає від нас світ – на українську єдність. Це – подарунок Путіну, який ми не можемо йому зробити», – написав Порошенко.
Нардеп зазначив, що проблему на кордоні вирішило його відкрите звернення до президента України Володимира Зеленського.
«І тому – я сподіваюся – можливо, Зеленський про це не знав. Дуже сподіваюся, що ці «прислужливі ідіоти» тричі подумають перед тим, як будуть атакувати єдність наступного разу. Адже ми не дамо Путіну такий подарунок», – додав Порошенко.
Нагадаємо, політичний скандал прогримів увечері 27 травня. Під кінець п'ятниці стало відомо, що п’ятий президент України Петро Порошенко вирушив у раніше анонсоване закордонне відрядження, але його не випустили з країни. Однопартійці Порошенка повідомили, що питань до прикордонників у них немає. Водночас хтось із влади прагне «не дати можливості Порошенку вести перемовини з країнами НАТО».
28 травня Порошенко вдруге прибув у пункт пропуску «Рава Руська». І йому знову відмовили у перетині державного кордону з Польщею. Відповідні фото з прикордонних переходів з'явились у мережі.
У партії зазначили, що всі запрошення були у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука і відповідні розпорядження про склад делегацій підтримані комітетом закордонних справ та були підписані спікером українського парламенту.
Згодомо Порошенко відкрито звернувся до Зеленського, повідомивши, що 31 травня – 1 червня має запрошення на саміт Європейської народної партії.
30 травня Порошенка таки випустили з країни.