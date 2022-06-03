«Послужливі ідіоти». Порошенко прокоментував скандал на кордоні

П’ятий президент прокоментував інцидент, коли його не хотіли випустили з України

Порошенко зазначив, що проблему на кордоні вирішило його відкрите звернення до Зеленського

П’ятий президент України, голова політичної партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко прокоментував нещодавній інцидент на кордоні, коли прикордонники не хотіли його випустити з країни для участі у Парламентській асамблеї НАТО. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Спроби зруйнувати внутрішню єдність в Україні з боку «корисних, послужливих ідіотів» шкодять нашій державі. Це – атака на ключову позицію того, чого чекає від нас світ – на українську єдність. Це – подарунок Путіну, який ми не можемо йому зробити», – написав Порошенко.

Нардеп зазначив, що проблему на кордоні вирішило його відкрите звернення до президента України Володимира Зеленського.

«І тому – я сподіваюся – можливо, Зеленський про це не знав. Дуже сподіваюся, що ці «прислужливі ідіоти» тричі подумають перед тим, як будуть атакувати єдність наступного разу. Адже ми не дамо Путіну такий подарунок», – додав Порошенко.