Сакральна ставка Путіна

З кожним днем перемога України все більш імовірна

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Мировая история движется неравномерно. Бывают периоды, когда все идет по своей накатанной колее, все двигается относительно размеренно, но потом резко ускоряется. Мне кажется, что сейчас мы подошли именно к такому моменту.

Многие события, которые должны были произойти, но были отложены в долгий ящик, начинают происходить сейчас. Мир когда-то не нашел алгоритма взаимодействия по окончанию Холодной войны, а сегодня недовоеванные войны и неотвеченные вопросы трансформировались в жуткую украинскую трагедию.

Россия потерпит поражение, а мы знаем, что поражения в таких войнах смертельны для диктатур

Это исторический опыт. Сама Россия может тому сыскать некоторое количество примеров. Один из них – Крымская война. Она не привела к краху самодержавия, но она привела к большим реформам. Другой пример – Русско-японская война, которая привела к изменениям в политическом устройстве и переходу к конституционной монархии.

В случае с путинской Россией события могут развиваться еще стремительнее. После окончания этой войны победой Украины и восстановлением ее территориальной целостности путинская диктатура, на мой взгляд, обречена. У путинского режима личной власти были две сакральные точки – Чечня и Крым.

Чеченская война со всеми кошмарами, ужасами и преступлениями дала Путину тот самый политический капитал, который позволил ему править так долго. Через какое-то время наркотик от «победы» в Чечне перестал работать и режим начал искать новую точку бифуркации. Такой точкой 8 лет назад стал Крым.

Не будем грешить против истины, эта аннексия имела очень большую поддержку в российском обществе

С моей точки зрения, в тот момент Путин почувствовал, что море ему по колено и морально решил, что украинский вопрос он будет заканчивать. Для него уже не стоял вопрос, стоит ли начинать полномасштабную войну. Для него встал вопрос, когда это лучше сделать, какие наиболее благоприятные условия будут предоставляться.

Ставка на эту войну для Путина тоже была сакральной – ему нужно было добавить к Крыму еще и окончательное уничтожение этого «уродливого образования», которое мешало ему делить сферы влияния. Безусловно, победа в этой войне дала бы Путину новую легитимность, но в случае поражения он потеряет все.

С каждым днем победа Украины представляется все более вероятной

Путинская армия оказалась неспособна добиться серьезных успехов на первом этапе войны, когда на ее стороне был огромный технологический перевес, а в ближайшие недели Украина может стать одной из самых оснащенных и модернизированных армий Европы. И учитывая разницу в моральном духе и боевой выучке, вопрос военного разгрома путинской армии мародеров может стать на повестку дня быстрее, чем мы думаем.

Сработает ли после этого принцип домино, который разрушит империю, мы не знаем, но империя, проигрывающая войну – это уже не империя. Диктатор, который сделал ставку на победоносную войну и проиграл ее, станет обузой даже для своего окружения.

Санкции, судя по всему, будут не просто сохраняться, а даже ужесточаться. Если уже сегодня на полном серьезе обсуждается вопрос полного отказа от российских энергоносителей и даже Германия вынуждена двигаться в этом направлении, то я не исключаю, что это приведет к волнениям в России гораздо более серьезным, чем 10, 20, 30 тыс. человек, протестующих сегодня против войны.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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