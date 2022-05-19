Україна має боятися лише власної корупції

Люди показали, що можуть вирішувати питання ефективніше за владні структури

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Подходим к кульминации. Главное нынче – не в Киеве, даже не в Мариуполе. Главное решается на Донбассе. В отчаянных боях за ранее просто неизвестные нам городки вроде Барвенково, Врубовка, Горское.

Враг все еще не выдохся. Он продолжает лезть вперед, пытаясь разрезать нашу оборону на Лисичанском выступе на отдельные куски. И огромные потери, которые он несет, как было при попытке переправы орков под Белогоровкой, его не волнуют.

Уже понятно, что заявленную задачу выхода на границы Луганской и Донецкой областей без введения в бой серьезных дополнительных сил агрессор не решит (а где их взять?). Но перелом в этом многое решающем сражении за Донбасс пока не наступил.

Наступление рашистов почти захлебнулось, но именно что почти. НАТО-вское вооружение уже используется во многих боях, но именно что во многих, но пока не во всех. Контрнаступление под Харьковом развивается успешно, но до выхода под Изюм, в тыл врагу, еще далеко.

Весы войны колеблются, а противостояние стало асимметрично позиционным: наши под Харьковом вышли на госграницу, рашисты близки к полному взятию Мариуполя и формированию коридора в Крым. А в это время у нас в тылу явным образом начинает проявляться слабость и неэффективность гражданской власти.

Топливный кризис – неопровержимое свидетельство того, что Кабмин не соответствует задачам военного времени, он явное слабое звено нашей обороны. А еще на Западе, в частности, в Сенате США, заговорили, что главным препятствием для нашей победы может стать приснопамятная украинская коррупция. Которая в первые месяцы войны с перепугу притихла, но есть опасения, что могут вновь развернуться всякие схемы, в частности, с расходованием средств, выделяемых на поддержку нашей экономики. А продовольственная тема – это вообще потенциальное коррупционное поле чудес.

Приведу обратный пример. Сейчас улицы в Киеве вместе с полицией патрулирует тероборона – такие жесткие хлопцы с оружием. С которыми не особо договоришься. И представляете, уличная преступность в столице практически исчезла!

Я к тому, что можно свести к минимуму и коррупцию. А также решить задачи с поставками в Украину всего необходимого, ведь мир реально готов нам помогать. Но для этого гражданской власти необходимы желание, понимание и воля. Такие, какие сейчас демонстрируют наши военные.

Джерело: блог Олександра Кочеткова

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