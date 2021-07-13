У Кремлі самі не дуже вірять в те, що їм вдасться довго утримувати окупований Крим

Для України зараз дуже важливо винести питання російських поселенців і репарацій на міжнародний рівень

Росією прокотилася чергова «хвиля істерії» щодо окупованого Криму

Росією прокотилася чергова «хвиля істерії», після того, як віце-прем’єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков зробив заяву, щодо окупованого Російською Федерацією українського Криму.

За словами Олексія Рєзнікова, Кабінет Міністрів зараз розглядає кілька варіантів подальшого майбутнього росіян. Дехто навіть виступає за депортацію.

«У нас є різні позиції. Я прихильник юридичної процедури під назвою – видворення. Якщо громадяни потрапили до Криму не через «Чонгар», «Каланчак» або «Чаплинку», тобто знаходяться незаконно на території України, то наслідком буде – видворення», – наголосив міністр.

Позиція України є цілком логічною, щоб там не заявляв Путін, що питання Криму «закрите остаточно». Подібні заяви російського диктатора означають тільки одне – в Москві самі не дуже вірять у те, що їм вдасться втримувати довго захоплений силою Кримський півострів.

Кремль масово переселяє своїх громадян на цю українську територію для того, щоб через деякий час кримське корінне населення стало меншістю, і потім можна було б апелювати до міжнародної громадськості, що Крим тепер суцільно заселений росіянами.

Але російське населення перебуває в Криму незаконно. По-перше, за Женевською конвенцією 1949 року, «окупаційна держава не повинна здійснювати переміщення або депортації частини свого громадянського населення на територію, яку вона окуповує». Таким чином, населення, яке було переміщене на окуповану Росією територію українського Криму слідом за російськими військами, не має права перебувати на цих територіях після їхнього звільнення.

По-друге, в жодному з законів України, включаючи Конституцію, немає й слова про те, що після захоплення силою її територій, можна проводити «референдуми» щодо відчуження цих земель.

Усе це вигадки Кремля, який придумав для українців свої «закони», і намагається їх легалізувати на міжнародному рівні.

Схоже, що у головах Путіна і його оточення визріває думка, що навіть після того, коли Росія піде з Криму, Київ нічого не зможе зробити з тими, кого Москва усі ці роки цілеспрямовано переселяла на український півострів.

Мовляв, ці люди живуть у своїх квартирах і будинках, які були побудовані вже після 2014 року, це їхня власність і вони знаходяться в себе вдома. Тим більше, що в більшості з них ніякого житла в Російській Федерації давно вже немає і їм просто нікуди їхати.

Путін заклав у Криму для України «міну повільної дії» і думає, що через ООН та інші впливові міжнародні організації Москві вдасться відстояти право для сотень тисяч цивільних окупантів залишатися на деокупованій території Криму після його визволення.

Чи реально одномоментно пересилити до Росії таку велику кількість її громадян, які переселятися назад в жодному разі не бажають?

Можна не сумніватися, що у процесі деокупації Криму Москва апелюватиме до людяності, гуманізму, прав людини і співчуття до «нещасних росіян», які їхали до Криму щиро вірячи в те, що їдуть в один з регіонів Російської Федерації.

Кремлівські пропагандисти говоритимуть з усіх екранів, що, мовляв, прості люди не винні, їм сказали, що можна переїздити, й вони переїхали. А якщо їх переселяти силою, проти їхньої волі, то це буде «геноцид російського народу», якого в ХХІ столітті ще не бачили.

Можливо, що це все озвучуватиметься іншими словами, але сенс московських посилів буде один – не чіпайте громадян Росії, вони у себе вдома і нікуди не збираються переїжджати.

Тим часом, за українськими законами, розселення російських громадян на території Криму кваліфікується як незаконне проникнення на територію України.

Що зафіксовано в статті 331 – незаконне перетинання державного кордону – в Кримінальному процесуальному кодексі України, де чітко зазначено: «Перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але без відповідних документів чи дозволу – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років».

Тому, завезенні нелегально і незаконно до Криму громадяни Росії або мають залишити українську територію, або нести кримінальну відповідальність, відповідно до статті 331.

Кваліфіковані та досвідчені українські юристи-міжнародники, за допомогою юристів з країн-партнерів України, мали б вже зараз визначитися з тим, як з правової точки зору вирішити питання нелегітимного перебування російських переселенців на українській кримський території. І те, яким чином організувати повернення назад до Російської Федерації незаконно поселених в Криму російських громадян.

На першому етапі підготовки до вирішення Україною проблеми російських переселенців в Криму, необхідно створити «Міжнародну комісію з питання незаконного поселення Росією в Криму російських громадян».

До якої могли б входити юристи не тільки з України, а й зі Сполучених Штатів, Великої Британії, Канади, Польщі, Литви, Латвії, Естонії та представники низки інших країн, котрі підтримують незалежність і суверенітет Української держави.

А поки ця Комісія розпочне свою роботу, доцільно було б вже зараз, від імені держави Україна, подати позов до Міжнародного суду в Гаазі через незаконне перебування і поселення громадян Російської Федерації на території українського Криму. В якому чітко позначити вимогу – повернути всіх поселенців назад до Росії.

А також наполягати на тому, щоб усі побудовані незаконно в Криму, без дозволу України, військові об’єкти і будівлі були знесені, а сумнозвісний Кримський міст через Керченську протоку – демонтований.

Крім цього, Росія мусить заплатити Україні репарації за незаконне користування і знищення Москвою природних ресурсів, заповідних зон, будівництво без дозволу української сторони численних об’єктів на кримському побережжі, незаконне видобування природного газу і нафти, як на території Кримського півострова, так і на шельфі Чорного моря, знищення сільськогосподарських угідь, овочевих плантацій, садів і виноградників, незаконний продаж кримських винзаводів та викрадення і реалізацію унікальних колекцій вина з історичних винних погребів в «Масандрі».

Для України зараз дуже важливо винести питання російських поселенців і репарацій на міжнародний рівень, оскільки окупація Криму Росією давно вже вийшла за рамки суто української проблеми, як би сильно не хотілося заплющувати на це очі канцлеру Німеччини Ангелі Меркель, чи президенту Франції Емманюелю Макрону.

Джерело: блог Віктора Каспрука

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