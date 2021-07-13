Facebook на боці Путіна? Соцмережа видалила пост українського посла

Посол показав заблокований пост

Соціальна мережа Facebook вирішила, що пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса із критикою тези президента РФ Путіна про «один народ» є таким, що «розпалює мову ворожнечі», та видалила його. Про це посол повідомив у Фейсбуці.

«Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але «вони» розуміють, що «вони» це «вони»)», – зазначив Перебийніс.

Дипломат також додав заблокований мережею попередній пост.

«Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають», – йшлося у ньому.

Згідно з його повідомленням фейсбуку, допис порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заяв про неповноцінність стосовно інших.

12 липня Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Стаття починається з того, що Путін пригадує сказані нещодавно слова про те, що «українці та росіяни – один народ, одне ціле». Також він вирішив пригадати історію навали хана Батия.

У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

До слова, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито «братерство» українців і росіян. За словами Ткаченка, раніше історію перекручували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.