  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Facebook на боці Путіна? Соцмережа видалила пост українського посла

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дипломат Євген Перебийніс оприлюднив пост з критикою тез Путіна про &laquo;один народ&raquo; - Facebook на боці Путіна? Соцмережа видалила пост українського посла
    Дипломат Євген Перебийніс оприлюднив пост з критикою тез Путіна про «один народ»
    Фото: Євген Перебийніс/facebook

    Посол показав заблокований пост

    Соціальна мережа Facebook вирішила, що пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса із критикою тези президента РФ Путіна про «один народ» є таким, що «розпалює мову ворожнечі», та видалила його. Про це посол повідомив у Фейсбуці.

    «Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але «вони» розуміють, що «вони» це «вони»)», – зазначив Перебийніс.

    Дипломат також додав заблокований мережею попередній пост.

    «Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають», – йшлося у ньому.

    Згідно з його повідомленням фейсбуку, допис порушує правила щодо заборони мови ворожнечі та заяв про неповноцінність стосовно інших.

    12 липня Путін опублікував статтю «Про історичну єдність росіян і українців». Стаття починається з того, що Путін пригадує сказані нещодавно слова про те, що «українці та росіяни – один народ, одне ціле». Також він вирішив пригадати історію навали хана Батия.

    У статті президент РФ заявив, що «сучасна Україна – цілком і повністю дітище радянської епохи».

    Президент країни-агресорки заявив, що Україні не потрібен Донбас з двох причин.

    До слова, Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував статтю президента Російської Федерації Володимира Путіна про нібито «братерство» українців і росіян. За словами Ткаченка, раніше історію перекручували і царі Московії, і лідер СРСР Йосип Сталін.

    Читайте також:

    Теги: Росія Донбас дипломатія пропаганда Путін посол українці Україна СРСР Facebook Йосип Сталін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Facebook на боці Путіна? Соцмережа видалила пост українського посла