Огляд китайських ЗМІ

Складається враження, що у російських фейкорайтерів сьогодні вихідний, тому новини щодо України більш-менш правдиві. Але дуже багато негативних наративів в адресу США та НАТО.

1. Візит Джонсона та посадовців ЄС

Huanqiu: «Зеленський і Джонсон разом пройшли вулицями Києва. Візит мав показати солідарність з українським народом. Київська прогулянка Джонсона та Зеленського також привернула увагу багатьох іноземних користувачів Інтернета, деякі з яких висловили свою підтримку».

People: «Джонсон відвідав столицю України і заявив, що докладе всіх зусиль, щоб забезпечити економічну та військову підтримку, яка потрібна Україні».

2. Переговори Україна-РФ

People: «Зеленський сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, що тепер в України немає іншого вибору, як сісти за стіл переговорів. Ніхто інший в Росії не може зупинити цю війну, тільки Путін може вирішити, коли вона закінчиться»

Huanqiu: «Подоляк: «Україна готова до широкомасштабних боїв. Україна повинна виграти ці битви, в тому числі на Донбасі. Як тільки цього буде досягнуто, Україна матиме сильнішу переговорну позицію».

3. Бойові дії

GlobalTimes: «Кремль: «Росія сподівається припинити операцію в Україні «в найближчому майбутньому».

Huanqiu: «У ДСНС України повідомили, що російська армія за допомогою ракет повністю знищила аеропорт «Дніпро», також була пошкоджена інфраструктура навколо аеропорту».

Sohu: «Губернатор Курська повідомив у соцмережах, що з мінометів з України обстріляли місцевий прикордонний пункт пропуску».

4. Анти-НАТО

Huanqiu: «Столтенберг оголосив, що НАТО розробляє план розгортання постійних, всеосяжних військових сил у своїх прикордонних районах для протидії Росії».

Ifeng: «Генсек НАТО Столтенберг знову «хлюпнув брудною водою» на Китай. У 1990-х НАТО пообіцяло, що не буде розширюватися на схід ні на дюйм. Проте під керівництвом США НАТО з 1999 року 5 разів розширювалася на схід. Кількість країн-членів зросла з 16 до 30, і воно просунулося більш ніж на 1000 км на схід до російського кордону.

Після ескалації конфлікту між Росією та Україною НАТО продовжувало провокувати військове протистояння, підвищуючи напруженість за допомогою озброєння України. Для США розширення НАТО на схід створило не тільки створило хорошу можливість для військової промисловості заробляти гроші, але й ще більше зміцнило обмеження Штатами Європи. Перед обличчям таких речей світ має відкрити очі, щоб побачити нескінченну шкоду розширення на Схід НАТО».

5. Анти-США

News cn: «Генсек НАТО нещодавно висунув безпідставні звинувачення на адресу Китаю щодо українського питання і навіть неправдиво стверджував, що Китай відмовляється засудити Росію. В українському питанні Китай активно заохочував мир і сприяв переговорам, і його конструктивна роль очевидна для всіх. Китай висунув ініціативу з шести пунктів щодо гуманітарної ситуації в Україні та надав Україні декілька партій гуманітарної допомоги. Китай завжди був будівником миру у всьому світі та захисником міжнародного порядку».

Huanqiu: «Участь США в російсько-українському конфлікті не є дивною. Коли війна тривала місяць, багато міжнародних військових аналітиків вважали, що фактичним супротивником Росії в інформаційній війні були США, а не Україна. Справжнє занепокоєння полягає в тому, що США публічно визнають це. США та країни НАТО надали Україні близько 60 тисяч одиниць протитанкової і 25 тисяч одиниць зенітної зброї».

GlobalTimes: «Від фінансування біологічних лабораторій до створення етнічного розмежування та ідеологічної конфронтації в усьому світі, від накладення санкцій проти непокірних країн до примушування інших держав вибирати сторону, США діють як інтриган холодної війни або вампір, який створює ворогів і заробляє на війні».

Щодо поширеної сьогодні інформації в українських ЗМІ, що Китай надасть нам гарантії безпеки – в китайських ЗМІ про це мовчать. Зазначено лише, що Зеленський сказав на індійському ТБ: «Нам потрібні гарантії безпеки від США, Великобританії, Китаю, Туреччини, Німеччини, Польщі тощо. Якщо уряд Індії хоче, я запрошую їх також стати країною, яка гарантує безпеку».

Джерело: блог Катерини Качан

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.