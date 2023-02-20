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Катерина Качан оглядачка

Навіщо Китаю заява щодо мирного плану України?

glavcom.ua
Сі Цзіньпін
фото з відкритих джерел

Рівень напруги геополітичних стосунків між Китаєм та США виріс до максимуму

Всі очікують на оголошення Китаєм анонсованого ним «Мирного плану щодо України». Я вважаю, що цей план буде черговою популістською заявою, що не міститиме жодних закликів до реальних дій, а узагальнить все, що ми вже і так цілий рік слухаємо від високопосадовців цієї країни:

  • ми за мир, тому давайте говорити, а не воювати
  • ми за автономію, суверенітет та принципи Статута ООН, тому давайте їх поважати (і суверенітет Китаю щодо Тайваню заодно)
  • ми проти підливання масла у вогонь (тому винні НАТО та США).

Навіщо тоді Китаю ця заява щодо мирного плану України?

По-перше

Тиждень тому я писала, що рівень напруги геополітичних стосунків між Китаєм та США виріс до максимуму:

  • Інцідент із повітряною кулею, яка, за словами Китаю, мирно спостерігала за погодою, збилася із маршруту, а США побачили у ній злого розвідника та збили без вибачень. Китай навіть заявляє, що Штати штучно роздувають інцидент у ЗМІ, аби відвернути увагу від внутрішної екологічної катастрофи сходу з рейок потягу із отруйними речовинами в Огайо.
  • «НАТОвізація» Азії – зближення США у сфері мілітарі з Японією, Південною Кореєю, Індією та Філіппінами.
  • Санкції США проти Китаю у сфері напівпровідників.
  • Очікуваний візит на Тайвань спікера Палати представників Конгресу США Маккарті.

По-друге

На фоні напруги із США та найближчими сусідами – Японією, Південною Кореєю, Індією – Китай намагається залучитися геополітичною та торгово-економічною підтримкою ЄС.

  • Протягом минулого тижня Ван І здійснив турне країнами ЄС та зустрівся із європейскими лідерами: Макроном, Шольцом, МЗС Італії Таяні, МЗС Ірландії Мартіном.
  • Розуміючи, що ЄС підтримує Україну, Китай «залицяється» до європейських країн заявами щодо підтримки миру. Усім цим політикам, судячи зі звітів у китайських ЗМІ, Ван І сказав одне й те ж: «Китай завжди сприяв миру та переговорам. Чим складнішою є ситуація, тим більше необхідно докласти політичних і дипломатичних зусиль для пошуку рішення, прийнятного для всіх сторін».
  • На Мюнхенській конференції з безпеки Ван І знову оприлюднив ту ж заяву: «Все, що робить Китай, – це сприяння миру та переговорам. Українська криза – це не те, що ми хочемо бачити, і, як і всі сторони, ми стурбовані розширенням і затяжним конфліктом. Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли осторонь, не підливали масла у вогонь. Усе, що зробив Китай, можна підсумувати одним реченням, яке полягає у сприянні миру та переговорам. Ми й надалі будемо твердо стояти на боці діалогу та на боці миру».
  • У соцмережах та ЗМІ Китаю вже навіть тішаться з того, що США переймаються щодо зближення Китаю та ЄС.

По-третє

На фоні напруги із США Китай анонсує побудову «залізного трикутника»: Китай-Іран-росія

  • Минулого тижня президент Ірана відвідав Китай, китайські політичні оглядачі назвали цей візит «залізним трикутником проти гегемонії США».
  • Нагадаю, що буквально кілька тижнів тому Лавров відвідував Іран та теж домовлялвся про посилення співробітнцтва.
  • Наступного тижня Ван І приїде з офіційним візитом до росії – тож все сходиться, точно любовний трикутник Китай-Іран-рф.
  • У розрізі економіки підсанкційні від Шатів Китай, рф та Іран створюють механізми, особливо у фінансовому секторі, для просування транзакцій у юанях.

По-четверте

Що зробив Китай за рік війни, окрім заяв про мир?

  • Жодного разу не назвав війну «війною» – для них це «конфлікт» чи «українська криза».
  • Постійно створює імідж України не як держави, що бореться за власну незалежність, а як «пішки США».
  • Останнім часом звинувачує Україну у бажанні воювати та відхиленні мирних переговорів із РФ.
  • Зробив Росію в очах пересічних китайських громадян «жертвою конфлікту», на яку наступає НАТО, проти якої об'єднався Захід та яка настільки затиснена, що доведена до крайнощів – використати ядерну зброю.
  • Максимум надав гуманітарну допомогу на суму $1,5 млн на початку війни у березні 2022 року.

Резюмуючи – я переконана, що ми почуємо від Китаю ще одну популістську заяву у стилі «миру мир» та заклик «зупинити постачання зброї» – самі розумієте, до якої країни спрямований...

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Теги: росія санкції Китай незалежність криза президент Тайвань суверенітет конфлікт

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Катерина Качан

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