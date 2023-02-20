Навіщо Китаю заява щодо мирного плану України?

Рівень напруги геополітичних стосунків між Китаєм та США виріс до максимуму

Всі очікують на оголошення Китаєм анонсованого ним «Мирного плану щодо України». Я вважаю, що цей план буде черговою популістською заявою, що не міститиме жодних закликів до реальних дій, а узагальнить все, що ми вже і так цілий рік слухаємо від високопосадовців цієї країни:

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ми за мир, тому давайте говорити, а не воювати

ми за автономію, суверенітет та принципи Статута ООН, тому давайте їх поважати (і суверенітет Китаю щодо Тайваню заодно)

ми проти підливання масла у вогонь (тому винні НАТО та США).

Навіщо тоді Китаю ця заява щодо мирного плану України?

По-перше

Тиждень тому я писала, що рівень напруги геополітичних стосунків між Китаєм та США виріс до максимуму:

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Інцідент із повітряною кулею, яка, за словами Китаю, мирно спостерігала за погодою, збилася із маршруту, а США побачили у ній злого розвідника та збили без вибачень. Китай навіть заявляє, що Штати штучно роздувають інцидент у ЗМІ, аби відвернути увагу від внутрішної екологічної катастрофи сходу з рейок потягу із отруйними речовинами в Огайо.

«НАТОвізація» Азії – зближення США у сфері мілітарі з Японією, Південною Кореєю, Індією та Філіппінами.

Санкції США проти Китаю у сфері напівпровідників.

Очікуваний візит на Тайвань спікера Палати представників Конгресу США Маккарті.

По-друге

На фоні напруги із США та найближчими сусідами – Японією, Південною Кореєю, Індією – Китай намагається залучитися геополітичною та торгово-економічною підтримкою ЄС.

Протягом минулого тижня Ван І здійснив турне країнами ЄС та зустрівся із європейскими лідерами: Макроном, Шольцом, МЗС Італії Таяні, МЗС Ірландії Мартіном.

Розуміючи, що ЄС підтримує Україну, Китай «залицяється» до європейських країн заявами щодо підтримки миру. Усім цим політикам, судячи зі звітів у китайських ЗМІ, Ван І сказав одне й те ж: «Китай завжди сприяв миру та переговорам. Чим складнішою є ситуація, тим більше необхідно докласти політичних і дипломатичних зусиль для пошуку рішення, прийнятного для всіх сторін».

На Мюнхенській конференції з безпеки Ван І знову оприлюднив ту ж заяву: «Все, що робить Китай, – це сприяння миру та переговорам. Українська криза – це не те, що ми хочемо бачити, і, як і всі сторони, ми стурбовані розширенням і затяжним конфліктом. Китай не є стороною української кризи, але ми не стояли осторонь, не підливали масла у вогонь. Усе, що зробив Китай, можна підсумувати одним реченням, яке полягає у сприянні миру та переговорам. Ми й надалі будемо твердо стояти на боці діалогу та на боці миру».

У соцмережах та ЗМІ Китаю вже навіть тішаться з того, що США переймаються щодо зближення Китаю та ЄС.

По-третє

На фоні напруги із США Китай анонсує побудову «залізного трикутника»: Китай-Іран-росія

Минулого тижня президент Ірана відвідав Китай, китайські політичні оглядачі назвали цей візит «залізним трикутником проти гегемонії США».

Нагадаю, що буквально кілька тижнів тому Лавров відвідував Іран та теж домовлялвся про посилення співробітнцтва.

Наступного тижня Ван І приїде з офіційним візитом до росії – тож все сходиться, точно любовний трикутник Китай-Іран-рф.

У розрізі економіки підсанкційні від Шатів Китай, рф та Іран створюють механізми, особливо у фінансовому секторі, для просування транзакцій у юанях.

По-четверте

Що зробив Китай за рік війни, окрім заяв про мир?

Жодного разу не назвав війну «війною» – для них це «конфлікт» чи «українська криза».

Постійно створює імідж України не як держави, що бореться за власну незалежність, а як «пішки США».

Останнім часом звинувачує Україну у бажанні воювати та відхиленні мирних переговорів із РФ.

Зробив Росію в очах пересічних китайських громадян «жертвою конфлікту», на яку наступає НАТО, проти якої об'єднався Захід та яка настільки затиснена, що доведена до крайнощів – використати ядерну зброю.

Максимум надав гуманітарну допомогу на суму $1,5 млн на початку війни у березні 2022 року.

Резюмуючи – я переконана, що ми почуємо від Китаю ще одну популістську заяву у стилі «миру мир» та заклик «зупинити постачання зброї» – самі розумієте, до якої країни спрямований...