Спритні «зелені» бізнесмени вже намагаються підкуповувати депутатів Київради

Наступне засiдання Київради знаходиться під загрозою зриву

Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні

Друзі! Я вдячний усім за підтримку! Без перебільшення, тисячі людей- знайомих і незнайомих- подзвонили, написали мені протягом останніх тижнів. Усі кажуть не здаватися і не здавати Київ призначеним згори управителям.

Хочу запевнити: я не збираюся здаватися. І не заради цього «електричного» крісла мера. А тому, що розумію: я став тією фігурою, від витримки і позиції якої сьогодні залежить чи зможуть киян позбавити самоврядування, позбавити права обирати владу в своєму місті. Який я мер - мешканці столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що «влетіли» у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон.

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