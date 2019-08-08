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    Думки вголос

    Спритні «зелені» бізнесмени вже намагаються підкуповувати депутатів Київради

    • Віталій Кличко

      Мер Києва

    • Розсилка
    Наступне засiдання Київради знаходиться під загрозою зриву - Спритні «зелені» бізнесмени вже намагаються підкуповувати депутатів Київради
    Наступне засiдання Київради знаходиться під загрозою зриву

    Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні

    Друзі! Я вдячний усім за підтримку! Без перебільшення, тисячі людей- знайомих і незнайомих- подзвонили, написали мені протягом останніх тижнів. Усі кажуть не здаватися і не здавати Київ призначеним згори управителям.

    Хочу запевнити: я не збираюся здаватися. І не заради цього «електричного» крісла мера. А тому, що розумію: я став тією фігурою, від витримки і позиції якої сьогодні залежить чи зможуть киян позбавити самоврядування, позбавити права обирати владу в своєму місті. Який я мер - мешканці столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що «влетіли» у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон.

    Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу «1+1». На який я, до речі, вже подав в суд. І не виключаю, що звертатимуся ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб «озеленити» її. І зiрвати наступне засiдання. Вони під надуманими приводами звертаються до НАБУ і ДБР, а ті, за законом, повинні реагувати на звернення. І витрачати час і сили на розслідування «висмоктаних з пальця» справ.

    Але я робитиму ту справу, яку довірили мені кияни, і захищатиму їх інтереси. 

    Якщо здасться Київ, піде повзуче знищення самоврядування і децентралізації в країні.

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