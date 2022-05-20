Путін, як і більшовики, залишить після себе лише руїни

Чи зможе Росія вижити після путінського режиму?

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На восемьдесят пятый день войны, в отсутствии ясности по проблеме бойцов Азовстали, главным событием стало принятием Сенатом США пакета помощи Украине в 40 млрд. долл. Сняты последние препятствия на пути того, чтобы ленд-лиз заработал в полную силу.

Если к этому присовокупить уже принятое Великобританией решение о военной помощи Украине в 1,3 млрд. фунтов, и аналогичное решение ЕС о 0,5 млрд. Евро, то вместе это все выглядит очень внушительно.

Особенно если учесть, что британцы в свой пакет грозятся включить большую партию противокорабельных ракет, что даст Украине возможность снять, наконец, морскую блокаду с ее портов.

В ответ русские (в лице Марии Захаровой) сразу же поспешили заявить, что они никому и никогда не угрожали атомным оружием и в очередной раз посетовали, что Украина манкирует переговорами, на которые Россия, разумеется, давно готова и просто жаждет обрушить, наконец, мир на готовы украинцев.

И то понятно: Минэкономики РФ опубликовало на днях уточненный прогноз развития экономики России на ближайшие годы, из которого следует, что инфляция в России будет 17% (в два раза выше, чем в ЕС), а экономический спад (в этом году – около 8% ВВП) продлится не один (как ожидалось раннее), а как минимум два года. Впрочем и дальше рост будет более, чем скромным: не больше 2% в год...

ЦБ РФ, кстати, пессимистичнее Минэкономики и ожидает, что в этом году спад может достигнуть и 10% ВВП

Я думаю, что в реальности все будет еще хуже, поскольку этот спад российской экономики имеет не циклическую, а структурную природу и ей придется заново создавать целые отрасли. В этом отношении этот спад в большей степени напоминает спад начала девяностых, который, как известно, продлился почти десять лет.

Не забывайте, кстати, что удары по российской экономике еще не закончились и ближайшие год-два ее ждет сначала отказ Европы от покупки ее нефти, а потом, и газа. Так что я ожидаю от Минэкономики РФ еще одного уточнения своего прогноза в самое ближайшее время. А потом – еще одного, а потом – еще...

И то, что нефтяное эмбарго до сих пор не согласовано из-за позиции Венгрии, не должно никого вводить в заблуждение: рано или поздно его введут. Я думаю, это вопрос ближайших недель, максимум – месяцев.

Порадовали и труженики Минпрома: национализировав Рено, они объявили о возрождении производства Москвичей и Жигулей, чем разумеется не могли не порадовать российских автолюбителей, которым надоели не только коробки-автоматы, но и АВС, не говоря уже о кондиционерах и электрических стеклоподъемниках.

Скоро всем этим буржуазным излишествам придет конец, а потом не за горами и переход на гужевой транспорт или тотальное велосипедирование всей страны.

Москва опять столкнется с проблемой конского навоза, которая, как всем казалось, была закрыта еще в 1920-е годы

В этих условиях способность производства высокотехнологичного оружия тоже вызывает большие сомнения. Но я, на месте россиян, не отчаивался бы и начал поскорее отливку бронзовых копий Царь-пушки.

В конце концов мортиры такого рода еще ни разу не были использованы в деле и кто знает, возможно они и будут тем чудо-оружием, которое в корне изменит всю современную войну: ведь если украинцы не погибнут от их ядер, то они скорее всего умрут от смеха...

А если серьезно, то мне бесконечно жалко русских солдат. Вот все обозреватели пишут про то, какие они не мотивированные и не обученные... А я смотрю с какой беспримерной храбростью они в который раз идут в Чернобаевку и Белогоровку, видя перед собой сожженную технику и еще теплые трупы своих товарищей, и понимаю, что главная проблема русской армии отнюдь не в солдатах...

Нет ни офицеров нормальных, ни тем более генералов

Как не возьми читать биографию путинского генерала – закончил с отличием академию Генштаба... И само собой возникает вопрос: чему их там учат, отличников этих? Водку трескать? Воровать стройматериалы и солдатский паек? Очки втирать начальству? Чему?

Бедные, бедные русские солдаты... Теперь вами руководит подполковник госбезопасности Путин В.В. Без академиев обходится (он – малопьющий). Одним талантом. Вот поэтому придет время и будете вы стрелять из бронзовых мортир. Ей-ей, и в сабельную атаку ходить, и на тачанках под Каховку лётать... С высокоточным максимом на задке... И то верно: деды воевали, батьку Махно под Гуляйполем ловили... Будем верны их памяти...

Ну а что? Бронепоезд-то уже возродили! Предлагаю, кстати, присвоить ему имя местного уроженца (село Яновка Херсонской губернии) товарища Троцкого Льва Давидовича. Помнится у него именно такой бронепоезд и был. Ну, а раз бронепоезд возродили, значит и тачанкам пора вернуться. Все один к одному...

Троцкий, кстати, тоже как и Путин, академиев не кончал. А накомандовал знатно: до сих пор разгребаем. Вот и с Путиным, похоже, такая же история приключится...

Путин тоже, как и большевики, оставит после себя завалы, которые будут разгребать не одно поколение россиян

Разгребут ли? Выкарабкается ли Россия. Не похоронит ли ее Путин в этот раз окончательно? Столько она вынесла, столько бед и лишений преодолела, чтобы вот так глупо и некрасиво околеть в бесславной и бессмысленной войне со своими самыми близкими братьями, с которыми бывало последнюю краюху пополам делили...

Я знаю, знаю: украинцам нет дела до того, что будет с Россией дальше. Им теперь чем хуже – тем лучше. Да пусть она вообще исчезнет с лица Земли. Я их понимаю... Понимаю... Но мне-то никто не мешает всплакнуть над этой будущей могилкой? Мне то она не чужая...

Бедная, бедная моя бывшая страна... Что же ты с собой наделала? Как ты докатилась до всего этого, а? В каком пьяном угаре подсунули тебе этот кистень, которым ты треснула сдуру своего брата в висок? Молись, что он жив остался, дура... Падай на колени! Умоляй о прощении! Ведь протрезвеешь – ввек себе не простишь того, что ты натворила... Нет? Не хочешь? Настаиваешь драться дальше?

Ну тогда извини. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

Джерело: блог Альфреда Коха

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