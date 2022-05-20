Рашисти змушують воювати людей з інвалідністю: свідчення полонених окупантів (відео)

Окупанти в ОРДЛО мобілізують навіть тих людей, які мають інвалідність. Вояків не допускають пройти медичну комісію

Українські захисники завдають таких втрат окупантам, що для поповнення своїх лав ті беруть навіть людей з інвалідністю. Про це Службі безпеки України розповіли самі полонені загарбники, яких з різними групами інвалідності росіяни «мобілізували» в ОРДЛО.

За словами окупанта, рашисти беруть у свої ряди усіх, кого вдалося спіймати. Наприклад, він через нещасний випадок у дитинстві втратив зір на одне око. Але це не допомогло йому уникнути примусової мобілізації.

Загалом «воїни» навіть не проходили медичну комісію. До того ж їм не дали відповідного спорядження. У військкоматі рашисти брешуть мобілізованим воякам, що ті будуть у районі, де спокійно, а насправді кидають їх у гарячі точки.

«Тож коли їхній полк вщент розбили українські захисники на Донбасі, окупанти ухвалили правильне рішення: склали зброю й здалися в полон. Це єдиний спосіб для них вціліти», – резюмували в СБУ.

Нагадаємо, станом на 20 травня Збройні сили України ліквідували приблизно 28 700 окупантів.

Також повідомлялося, що окупанти почали визнавати свої втрати на острові Зміїний.