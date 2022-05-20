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    Події в Україні

    Рашисти змушують воювати людей з інвалідністю: свідчення полонених окупантів (відео)

    Українські військові ліквідували вже майже три тисячі рашистів - Рашисти змушують воювати людей з інвалідністю: свідчення полонених окупантів (відео)
    Українські військові ліквідували вже майже три тисячі рашистів
    фото з відкритих джерел

    Окупанти в ОРДЛО мобілізують навіть тих людей, які мають інвалідність. Вояків не допускають пройти медичну комісію

    Українські захисники завдають таких втрат окупантам, що для поповнення своїх лав ті беруть навіть людей з інвалідністю. Про це Службі безпеки України розповіли самі полонені загарбники, яких з різними групами інвалідності росіяни «мобілізували» в ОРДЛО.

    За словами окупанта, рашисти беруть у свої ряди усіх, кого вдалося спіймати. Наприклад, він через нещасний випадок у дитинстві втратив зір на одне око. Але це не допомогло йому уникнути примусової мобілізації.

    Загалом «воїни» навіть не проходили медичну комісію. До того ж їм не дали відповідного спорядження. У військкоматі рашисти брешуть мобілізованим воякам, що ті будуть у районі, де спокійно, а насправді кидають їх у гарячі точки.

    «Тож коли їхній полк вщент розбили українські захисники на Донбасі, окупанти ухвалили правильне рішення: склали зброю й здалися в полон. Це єдиний спосіб для них вціліти», – резюмували в СБУ.

    Нагадаємо, станом на 20 травня Збройні сили України ліквідували приблизно 28 700 окупантів.

    Також повідомлялося, що окупанти почали визнавати свої втрати на острові Зміїний.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти змушують воювати людей з інвалідністю: свідчення полонених окупантів (відео)