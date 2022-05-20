Перші наслідки путінської агресії для українців

Путіна можна сміливо номінувати на здобуття премії Дарвіна

У дечому «спеціальна воєнна операція» таки досягла своєї мети: ще ніколи в Ужгороді я не бачив стільки людей у вишиванках, як сьогодні. Ще ніколи стільки людей при зустрічі не віталися «Слава Україні!» і не знали напам'ять слова українських народних пісень.

Такий рівень патріотизму в регіоні, який десятиліттями культивував власну «специфіку» і голосував «як попало», неможливо було уявити до 24 лютого.

Але нині Закарпаття – взірець патріотизму. Так само, як і регіони сходу та півдня країни, які раніше також поводилися й голосували «сумнівно». Можна було б сказати, що тепер всі регіони країни стали як Галичина, але це буде неточно, бо тепер всі регіони країни стали просто Україною.

Тобто «спеціальна воєнна операція» таки досягла своєї мети, просто з точністю до навпаки – вона остаточно об'єднала Україну і закінчила формування єдиної української політичної нації. Це чітко видно навіть на прикладі Закарпаття.

У зв'язку з цим Україна могла б офіційно висунути Путіна на здобуття премії Дарвіна – «за талант досягати цілей, протилежних до поставлених».

З врученням нагрудного знаку «довб***б року».

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Джерело: блог Андрія Любки

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